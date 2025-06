Medvedev a Novikov si uťahovali z roztržky medzi Trumpom a Muskom

Medvedev, súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, sa na platforme X ponúkol, že „za primeraný poplatok“ sprostredkuje mierovú dohodu medzi Trumpom a Muskom. Ako platbu by vraj prijal akcie spoločnosti Starlink. Zároveň ich však vyzval, aby sa nehádali.

Ruská tlačová agentúra TASS informovala o vyhláseniach poslanca Novikova, ktorý posmešne navrhol udeliť Muskovi azyl v Rusku. I keď poslanec očakáva, že by takúto možnosť miliardár nevyužil, podľa jeho slov by mu ho Moskva v prípade potreby „určite udelila“.

Hovorca Kremľa Peskov bol vo veci zdržanlivejší a hádku Trumpa s Muskom označil za vnútornú záležitosť Spojených štátov. „Nemáme v úmysle do nej zasahovať ani ju akokoľvek komentovať,“ uviedol a dodal, že Trump sa o seba postará.

Verbálne výmeny názorov medzi Trumpom a Muskom vyvrcholili vo štvrtok po tom, čo prezident miliardára kritizoval v Oválnej pracovni a obaja si následne vymieňali ostré príspevky na svojich sociálnych sieťach — Trump na platforme Truth Social a Musk na X. Trump povedal, že nevie, či jeho blízke priateľstvo s Muskom bude pokračovať. Uviedol, že je „veľmi sklamaný“ jeho kritikou balíka daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“.

Musk následne vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump vlaňajšie prezidentské voľby nevyhral, a jeho konanie označil za „nevďak“. Miliardár do Trumpovej kampane investoval takmer 300 miliónov dolárov. Vyhlásil tiež, že meno amerického prezidenta sa spomína v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Podľa neho je to dôvod, prečo všetky tieto spisy americká vláda doposiaľ nezverejnila.

V reakcii na Muskovu kritiku Trump navrhol, že najjednoduchším spôsobom, ako ušetriť miliardy dolárov v rozpočte, by bolo zrušiť vládne dotácie a zmluvy, ktoré Musk získava. Následne Musk na platforme X reagoval slovom „áno“ na príspevok, ktorý navrhoval impeachment Trumpa.