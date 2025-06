IKEA sťahuje z predaja výrobok: Prestaňte ho používať!

Spoločnosť IKEA sťahuje z predaja jeden kód šarže varešky na miešanie IKEA 365+ HJÄLTE. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Alexandra Strapáková s tým, že výrobok nevyhovel testu migrácie.

„IKEA žiada všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia varešku na miešanie IKEA 365+ HJÄLTE, aby ju prestali používať a kontaktovali IKEA,“ informovala hovorkyňa. Ide o výrobky zakúpené po novembri 2024 s číslom výrobku 401-494-62 a kódom šarže 2445 (RRTT).

Podľa hovorkyne testovanie varešky v Belgicku preukázalo „nevyhovujúcu migráciu primárnych aromatických amínov (PAA) nad maximálnou povolenou hodnotou“.

Portál Eurolab pritom informuje, že aromatické amíny sú pre ľudí potenciálne karcinogénne, pričom sa prenášajú z obalových materiálov potravín priamo do potravín.

„Tieto zlúčeniny sa vyskytujú napríklad ako kontaminanty vo farebných pigmentoch. Papierové obrúsky s farebnou potlačou, vrecká do rúry a iné materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, predstavujú zdravotné riziko, ak prechádzajú do potravín.“