Pozor na tieto weby, tvária sa ako známy portál s ubytovaním

Podvodníci v rámci novej kampane zacielili na dovolenkárov, ktorí si objednávajú ubytovanie cez známy portál Booking.com. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Malwarebytes Labs, podľa ktorej cieľom zločincov je získať od obetí osobné údaje a bankové informácie.

Na podvodnú stránku sa používateľ dostane kliknutím na odkaz na sociálnych sieťach alebo herných portáloch. Stránka na prvý pohľad vyzerá ako štandardný web Booking.com.

Po kliknutí na odkaz sa na obrazovke zjaví Captcha obrázok, na ktorý je potrebné kliknúť. Tým dá používateľ povolenie stránke, aby ukladala zadané informácie. Ďalší krok na overenie žiada od používateľa, aby spustil proces pomocou kódu priamo v operačnom systéme zariadenia. Takéto spôsoby overenia sa na legitímnych weboch nikdy nevyskytujú, pripomína Malwarebytes Labs.

Ak používateľ postupuje podľa inštrukcií podvodného portálu, na zariadenie si nechtiac a nevedome stiahne súbor označený ako Backdoor.AsyncRAT, po inštalovaní ktorého podvodníci získajú diaľkový prístup k zariadeniu.

Pozor na tieto znaky

URL

Internetová adresa podvodnej stránky sa často podobá na Booking.com, no neraz obsahuje ďalšie slová naviac. V niektorých prípadoch ani neobsahuje názov Booking. Aby ste celkom znížili riziko podvodu, navštevujte tento portál priamo cez jeho webovú adresu, a neklikajte na odkazy na sociálnych sieťach alebo iných stránkach.

Vyhľadávanie

Pri návšteve sprostredkovateľského portálu by ste nemali používať ani webový vyhľadávač ako Google. Podvodníci si totiž môžu zaplatiť za to, aby sa ich stránka pri vyhľadávaní zobrazovala na vrchu zoznamu ako sponzorovaný odkaz. Preto radšej napíšte adresu priamo do URL.

Captcha

Pri neznámych a podozrivých stránkach nedodržiavajte inštrukcie na overenie, ktoré by od vás požadovali inštaláciu súborov alebo zadávanie osobných informácií.