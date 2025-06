Musk chce prestať prevádzkovať vesmírnu loď kľúčovú pre NASA

Bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk vo štvrtok vyhlásil, že začne „vyraďovať z prevádzky“ vesmírnu loď Dragon po tom, ako Trump pohrozil, že vláda zruší Muskove federálne zmluvy. Vesmírna loď Dragon je kľúčová pre Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý ju využíva na prepravu astronautov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.

„Vzhľadom na prezidentovo vyhlásenie o zrušení mojich vládnych zmlúv začne SpaceX okamžite vyraďovať svoju vesmírnu loď Dragon,“ napísal Musk v príspevku na platforme X.

Vesmírna loď Dragon prepravuje astronautov NASA na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) a späť na základe zmluvy v hodnote približne 4,9 miliardy dolárov. Táto loď je jedinou americkou vesmírnou loďou schopnou prepravovať ľudí na obežnú dráhu.

Po Muskovom vyjadrení uviedla hovorkyňa NASA Bethany Stevensová na X, že úrad bude „pokračovať v realizácii prezidentovej vízie pre budúcnosť vesmíru“. „Budeme naďalej spolupracovať s našimi priemyselnými partnermi, aby sme zabezpečili splnenie prezidentových cieľov vo vesmíre,“ dodala.

Vo štvrtok vyšli na verejnosť spory medzi americkým prezidentom a jedným z jeho najväčších podporovateľom v predvolebnej kampani Muskom. Trump povedal, že nevie, či jeho blízke priateľstvo s Muskom bude pokračovať. Uviedol, že je „veľmi sklamaný“ jeho kritikou voči balíku daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“.

Musk následne vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump prehral prezidentské voľby, a jeho konanie označil za „nevďak“. Miliardár do Trumpovej kampane investoval takmer 300 miliónov dolárov. Vyhlásil tiež, že meno amerického prezidenta sa spomína v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffrey Epsteinovi. Podľa neho je to dôvod, prečo všetky tieto spisy americká vláda doposiaľ nezverejnila.

Svoj odchod z Trumpovej vlády Musk oznámil 29. mája. Jeho úlohou bolo z pozície špeciálneho zamestnanca vlády výrazne znížiť federálne výdavky.