Jaurová: Robert Fico nepotrebuje ústavu meniť, len chce, aby sa o tom rozprávalo

V TASR TV to povedala poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka opozičného Progresívneho Slovenska Zora Jaurová.

Vývoj hlasovaní aktuálneho parlamentu sa podľa nej dá len ťažko odhadnúť, ale nevylučuje, že sa novela ústavy presunie z aktuálnej parlamentnej schôdze na neskôr. „Zmena ústavy je pre Roberta Fica kampaňová téma,“ tvrdí Jaurová.

Ponukou zmeniť základný zákon štátu podľa nej líder Smeru-SD na jednej strane rozdeľuje opozíciu, na druhej odvádza pozornosť od problematických tém. „Potrebuje prekrývať iné problémy, reálne, ktoré v krajine sú. A potrebuje, aby sa rozprávalo o veciach, ako sú dve pohlavia. Trochu sa čudujem kolegom z KDH, že sa do tejto pasce chytili,“ povedala.

Návrhom novely ústavy sa má podľa predkladateľov dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Práve tento aspekt však považuje Jaurová za najväčší problém tejto novely. „Táto zmena ústavy pod rúškom nie veľmi presne zadefinovaného pojmu národnej identity, na ktorý sa odvoláva, v podstate vytvára právny rámec, ktorý by umožňoval porušovať ľudskoprávne štandardy, ktoré v Európe, nielen v Európskej únii, platia od druhej svetovej vojny,“ tvrdí Jaurová.

Surogátne materstvo, keď dieťa vynosí namiesto biologickej náhradná matka, chce prostredníctvom ústavy zakázať KDH. Podľa Jaurovej už dnes na Slovensku takéto materstvo možné nie je a nie každá téma je vhodná na to, aby ju riešila priamo ústava. „Debata o surogátnom materstve prebieha aj na európskej úrovni. Ale je to dnes zásadný problém Slovenska, ktorý potrebujeme dostať do ústavy?“ pýta sa.

Rovnako otázku práv rodiča zasahovať do vzdelávania dieťaťa na základe svojho filozofického alebo náboženského presvedčenia už má podľa nej Slovensko vyriešenú právnymi predpismi v oblasti školstva. „Verejné školstvo by malo tak, ako to vždy bolo dobrým zvykom, vzdelávať podľa najnovších vedeckých poznatkov vo všetkých oblastiach a témach,“ zdôraznila poslankyňa.

Predstava KDH o zmene ústavy v oblasti školstva by podľa nej viedla k spochybneniu autority vzdelávacích inštitúcií. „Keď toto začneme spochybňovať, každým jedným drobným presvedčením každého rodiča, zničíme nielen celý vzdelávací systém, ale zničíme aj spoločnosť ako takú,“ tvrdí poslankyňa.

Progresívne Slovensko podľa nej v tejto chvíli nepodporuje ani pozmeňujúci návrh koaličného Hlasu-SD, ktorým chce z ústavy odstrániť vetu o tom, že Slovensko je jediný volebný obvod. „Už sa tiež pridávajú do tejto kampane, ktorá sa volá zmena ústavy. Každý si tam teraz ide klásť nejaké podmienky, prostredníctvom ktorých komunikuje so svojimi voličmi,“ povedala. Zmena volebného systému je podľa nej komplexná téma, ktorú treba najprv prediskutovať a pripraviť, až potom ísť do parlamentu s návrhmi konkrétnych legislatívnych zmien.