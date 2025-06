Orbán: Prijatie Ukrajiny do EÚ nepodporujú všetci občana Únie

Podľa agentúry MTI o tom hovoril predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na plenárnom zasadnutí Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF), ktorej členmi sú aj maďarskí poslanci zo Slovenska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Provojnová politika ukladá Európe ťažké ekonomické bremená, podkopáva národnú suverenitu a ohrozuje pôvodné hodnoty únie. EÚ sa čoraz viac odchyľuje od cesty, ktorou sa členské štáty kedysi spoločne vydali,“ povedal Orbán.

Brusel netlačí kontinent k mieru, ale k vojne a vynucuje si rozhodnutia, ktoré podkopávajú národnú suverenitu, ohrozujú ekonomickú budúcnosť Európy a mohli by mať vážne dôsledky pre Maďarsko, uviedol premiér. Dodal, že väčšina Európanov nepodporuje urýchlený vstup Ukrajiny do EÚ, a to finančne a ani politicky.

Orbán vo svojom prejave nazval Karpatskú kotlinu historickým a duchovným domovom Maďarov a zdôraznil, že jednota národa je dôležitejšia ako štátne hranice. Vojna však podľa neho nielen zvýšila ceny energií a náklady na každodenný život, ale spôsobuje ťarchu aj pre hospodársku spoluprácu maďarských komunít. „Investície, ktoré sa odkladajú pre vojnovú politiku, oslabujú budúcnosť všetkých Maďarov,“ vyhlásil.

KMKF je fórum poslancov maďarského parlamentu, maďarských poslancov v Európskom parlamente, ako aj poslancov parlamentov maďarskej národnosti a samospráv z krajín susediacich s Maďarskom vrátane Slovenska. Fórum vzniklo v decembri 2004; poslanci sa stretávajú raz ročne.