Opozícia: Robert Fico sa zľakol a „zarezal“ mimoriadnu schôdzu k dianiu v PPA

Uviedla to opozičná poslankyňa NR SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v reakcii na neschválenie programu mimoriadnej schôdze parlamentu k tzv. kauze haciend. V podobnom duchu reagoval aj líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

„Kauza falošných haciend a ukradnutých miliónov z eurofondov nabrala absurdný vývoj. Len pred pár dňami sa Fico vyhrážal, ako otvorí mimoriadnu schôdzu k zlodejinám Smeru, ako oni všetkým ukážu a ako vlastne za to môže niekto iný. Dnes ráno nasadil na obhajobu neobhájiteľného bizarnú trojicu Richard Takáč, Tibor Gašpar (obaja Smer-SD) a Marek Para, ktorí rozprávali nezmysly o hybridných hrozbách a vymýšľali divoké konštrukcie, ktorým v tejto krajine už naozaj málokto uverí,“ spresnila.

„Je to úplne pochopiteľné, pretože keď zlodejinu aj premenujete na hybridnú hrozbu, zlodejinou zostane a ľudia to vidia. Rovnako vidia tú absolútnu nedôveryhodnosť, keď chcete obhajovať zmiznuté milióny z eurofondov, ale fotíte sa na úrade vlády s obžalovaným Norbertom Bödörom a na tlačovku pošlete jeho obžalovaného príbuzného Tibora Gašpara,“ podčiarkla.

Koaličná väčšina podľa Šimečku opäť zmarila diskusiu o tom, ako je možné, že si zopár ľudí spriaznených so Smerom za európske peniaze postavilo súkromné bývanie v haciendach a v obrovských domoch. „V situácii, keď ľudí ťažia vysoké ceny, keď mladé rodiny ledva naškrabú na vlastné bývanie, máme tu partiu vyvolených, ktorí využili európske peniaze určené pre celé Slovensko, aby si z nich urobili vlastné stavebné sporenie,“ podčiarkol líder PS.

Vládna koalícia má podľa Šimečku čo skrývať. „Keby nemali čo skrývať, tak by umožnili rozpravu v NR SR, tak by sa diskutovalo na príslušných výboroch, umožnili by poslanecký prieskum v PPA a nenadávali by na monitorovaciu misiu z Bruselu. Keby nemali čo skrývať, tak toto vysvetlia. Oni však majú čo skrývať,“ dodal na adresu koalície Šimečka.

Mimoriadnu 36. schôdzu NR SR k rozdeľovaniu eurofondov v PPA poslanci vo štvrtok síce otvorili, následne však neschválili jej program. Jeho jediným bodom bol návrh skupiny opozičných poslancov na prijatie uznesenia NR SR k podozreniam zo zneužitia finančných prostriedkov EÚ poskytovaných PPA na účely budovania ubytovacích zariadení s cieľom rozvoja agroturistiky.