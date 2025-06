Americký investor údajne rokuje s Nemeckom o kúpe plynovodu Nord Stream 2

Podľa zdrojov denníka Lynch túto možnosť už skôr predstavil administratíve prezidenta Donalda Trumpa. „Napriek dlhoročnému medzinárodnému napätiu v súvislosti s plynovodom navrhol, aby bol nakoniec znovu otvorený a dodával zemný plyn do Nemecka,“ napísal vo štvrtok NYT, podľa ktorého boli úradníci v Nemecku voči tomuto plánu skeptickí. Ministerstvo hospodárstva v Berlíne na žiadosť denníka The New York Times o vyjadrenie nereagovalo.

Lynch sa podľa denníka domnieva, že samotní Nemci budú nakoniec chcieť opäť nakupovať lacný ruský plyn. Je presvedčený, že odovzdanie plynovodu pod kontrolu amerického subjektu by „posilnilo západný dohľad nad predajom plynu z Ruska“ a Európa by nemusela „obchodovať priamo s ruskými spoločnosťami“.

„Zdá sa, že úradníci v EÚ sa obávajú, že spoločnosti a politici sa môžu opäť nechať zlákať lacnou ruskou energiou, najmä ak sa boje na Ukrajine zastavia a Moskva sa pohne smerom k ďalšiemu zbližovaniu s Washingtonom,“ komentoval americký denník.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov koncom marca uviedol, že Moskva a Washington diskutujú o otázke Nord Stream. Bude zaujímavé sledovať, či Spojené štáty využijú svoj vplyv na Európu a prinútia ju neodmietať ruský plyn, povedal v tom čase Lavrov.

Nord Stream 2, projekt v celkovej hodnote približne 11 miliárd USD (9,66 miliardy eur), bol dokončený v roku 2021 s cieľom prepravovať plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka. K jeho sprevádzkovaniu však nedošlo, keďže vzťahy Berlína a Moskvy sa ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu výrazne zhoršili a navyše USA na plynovod uvalili sankcie.

V septembri 2022 výbuch na plynovode poškodil jednu z dvoch vetiev. Ďalší výbuch poškodil obidve vetvy plynovodu Nord Stream 1, ktorý predtým niekoľko rokov dodával ruský plyn do Nemecka. K zodpovednosti za útoky, ktoré ruská generálna prokuratúra vyšetruje ako akt medzinárodného terorizmu, sa doteraz nikto neprihlásil.

(1 EUR = 1,1384 USD)