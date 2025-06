Fiala: Musí sa objasniť, či cieľom akcie s bitcoinmi nebolo podviesť štát

Chce tiež vedieť, či z nej mal niekto prospech, a ak áno, považuje za nevyhnutné vyvodiť z toho dôsledky. Povedal to vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne zvolanej k tejto téme. Ľudia majú podľa jeho slov právo poznať celú pravdu, hoci môže byť pre niekoho nepríjemná, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Úplne chápem, že chcete poznať odpovede na svoje otázky a urobiť si v tom zložitom probléme jasno. Je to aj môj záujem,“ začal svoje vystúpenie Fiala. Pavel Blažek ako minister spravodlivosti podľa neho urobil chybu, keď prijal dar, ktorý bol minimálne z etického hľadiska problematický. „Bol to dar s podivným pôvodom - a tento pôvod by mal každého štátneho činiteľa zaraziť a prinútiť ho, aby sa pýtal na súvislosti. O tom niet sporu,“ povedal premiér, no ohradil sa proti námietkam opozície, že by z toho vláda nevedela vyvodiť dôsledky. Pripomenul, že Blažek promptne rezignoval a nebude ani kandidovať v jesenných voľbách.

Poukázal tiež na to, že v priebehu desiatich rokov sa ani polícii, ani štátnemu zastupiteľstvu nepodarilo preukázať, že by aktíva pochádzali z trestnej činnosti, a preto ich súd mužovi vydal, keď o ne po prepustení z väzenia žiadal.

Je podľa neho v záujme všetkých, aby sa akékoľvek pochybnosti týkajúce sa tohto prípadu vyjasnili. Sám chce odpovede na otázky, či je možné spätne doložiť, že niektoré bitcoiny skutočne pochádzali z trestnej činnosti, a ak áno, či je možné zadržať aj ich zvyšnú časť. Rovnako chce vedieť, či bol tento dar skutočne len osobnou iniciatívou darcu, alebo mohol mať aj iný motív. „Som ten posledný, kto by chcel objasneniu týchto otázok brániť. Od začiatku robím všetko pre to, aby sa objasnilo všetko, čo sa objasniť dá,“ zdôraznil.

Šéf opozičného hnutia ANO Andrej Babiš podľa neho šíri o kauze klamstvá a snaží sa ju využiť na svoje politické ciele. Opýtal sa ho, či ak ho súd právoplatne odsúdi v kauze Čapí hnízdo, sa zachová rovnako ako Blažek a odíde z politiky. Babiš v tej chvíli v sále nebol.