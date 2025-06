SaS: Nie sú záruky, že pri výstavbe elektrárne Málinec nebude ohrozená pitná voda

Vo štvrtok to na tlačovom brífingu povedali opoziční poslanci Alojz Hlina a Mária Kolíková (obaja SaS), ktorí reagovali na podpis memoranda Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR s obcami Málinec, Látky a ďalšími 15 obcami z tohto regiónu na podporu výstavby vodnej elektrárne.

Výstavba tejto vodnej elektrárne podľa Kolíkovej pripomína legálnu korupciu, pretože nie je možné, aby starostovia obcí z Podpoľania, ktorí tento zámer podporili, bez akýchkoľvek záruk hovorili o tom, že postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň je dobré rozhodnutie. „O to je viac zvláštnejšie, že sa k tomu vyjadrujú obce, ktoré tým ani nebudú nejako dotknuté a tie oslavujú, že budú čerpať zo solidárneho fondu a vlastne vydierajú dokonca tie obce, ktoré sa do toho zatiaľ nepripojili. Verím, že sa ani nepripoja, pretože nemajú absolútne žiadne záruky, že to dielo je v prospech verejného záujmu. A osobitne, že ten zdroj pitnej vody nebude ohrozený,“ uviedla. Zároveň podotkla, že mnohí poslanci v obecných zastupiteľstvách s touto výstavbou doteraz nesúhlasia.

Na brífingu vystúpil aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Detve Vladimír Dado, ktorý kritizoval zámer primátora mesta podpísať memorandum na výstavbu vodnej elektrárne. Dodal, že mestské zastupiteľstvo o jeho zámere nemalo žiadnu informáciu, preto od neho budú poslanci mesta požadovať na najbližšom zastupiteľstve vyjadrenie. „Neviem, čo ho k tomu viedlo, prečo takto koná, ale dáva do rizika aj celú našu oblasť, ak takýmto spôsobom idú prijať takúto výstavbu,“ uzavrel Dado.