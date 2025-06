Pistorius: Bundeswehr potrebuje ďalších 60.000 vojakov, aby splnil nové ciele NATO

Pred štvrtkovým rokovaním ministrov obrany Aliancie v Bruseli to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.

„Predpokladáme, no je to len hrubý odhad, že v súčasné ozbrojené sily potrebujú približne o 50.000 – 60.000 vojakov viac, ako majú v súčasnosti,“ uviedol povedal Pistorius.

Táto potreba podľa neho vyvoláva otázku, či v najbližších rokoch bude postačujúca plánovaná reforma vojenskej služby, ktorá nahradí brannú povinnosť. Tá je v súčasnosti nerealizovateľná, pretože Bundeswehr na ňu nemá kapacity ani v kasárňach, ani vo výcviku.

Personálne potreby Bundeswehru vyplývajú z nových cieľov NATO, ktoré ministri obrany schvália vo štvrtok. Pistorius oznámil, že Nemecko „vytvorí nové veľké jednotky a plne ich vyzbrojí“. Podmienky už boli vytvorené schválením výnimky z dlhovej brzdy pre výdavky na obranu. „Časy, keď sme sa v minulých desaťročiach sťažovali na nedostatočné financovanie, sú preč,“ povedal.

Štvrtkové stretnutie ministrov obrany slúži ba prípravu summitu NATO, ktorý sa uskutoční v Haagu 24. a 25. júna. Na summite chce generálny tajomník NATO Mark Rutte presvedčiť hlavy štátov a vlád, aby viac ako zdvojnásobili súčasný cieľ výdavkov na obranu z dvoch percent HDP na päť percent: 3,5 percenta by malo byť k dispozícii len pre armádu, 1,5 percenta na výdavky v súvisiacich oblastiach. Spolu by to zodpovedalo piatim percentám požadovaným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.