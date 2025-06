Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín žiakov sa má zmeniť

Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. O návrhu sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela hovorí o dvoch režimoch pri ospravedlňovaní - prísnejšom a voľnejšom. Miernejší režim by mohli uplatňovať školy, ktoré počas sledovaného obdobia školského roka nepresiahnu určitú hodnotu počtu vymeškaných hodín. V takomto prípade by mohli ospravedlniť bez potvrdenia lekára vyšší počet vyučovacích hodín. Novela chce tiež zaviesť možnosť, aby sa školy v priebehu školského roka mohli posunúť zlepšením dochádzky do miernejšieho režimu.

Pre oba režimy by platilo, že škola by mohla žiaka v prípade choroby ospravedlniť bez lekárskeho potvrdenia päť po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a materská škola sedem dní. Vo voľnom režime by mohla škola ospravedlniť desať dní za kalendárny mesiac a zároveň najviac 15 dní za posledné dva mesiace. V prísnejšom režime by mohli školopovinní žiaci pre ochorenie vymeškať bez potvrdenia lekára najviac 15 dní za školský polrok. V prípade materskej školy by to vo voľnejšom režime bolo 14 dní za mesiac, respektíve 21 dní za dva mesiace a v prísnejšej verzii najviac 21 dní za školský polrok.

Rezort argumentoval, že cieľom návrhu je upraviť podmienky ospravedlňovania neprítomnosti detí tak, aby sa nezvyšovala administratívna záťaž detských lekárov, ale zároveň nedochádzalo k nárastu absencie.