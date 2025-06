Ak vláda nepodá pre kauzu bitconov demisiu, ANO vyvolá hlasovanie o nedôvere

Na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne k tejto téme to avizoval predseda hnutia Andrej Babiš. Kauzu považuje za najväčšiu korupčnú aféru, akú Česko zažilo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„To nie je zlyhanie jednotlivca. To je vedomé, organizované systémové zneužitie štátnej moci na legalizáciu špinavých peňazí,“ vyhlásil Babiš. Kauzu označil za „korupčnú rakovinu“, ktorá metastázovala do najvyšších poschodí českej politiky a narušila dôveru ľudí v štát a inštitúcie. „Ako máme vedieť, že niekde nie sú nejaké bitcoiny, ku ktorým sa po čase náhodnou dostanú vybraní členovia vlády alebo politici?“ pýtal sa v pléne český expremiér.

Je podľa neho jasné, že do záležitosti bol zapojený aj minister financií Zbyněk Stajura a považuje za vylúčené, že by o tom nevedel ani Fiala. Zodpovednosť preto podľa neho nesú spolu s Blažkom. „Kde to sme? Fakt sme sa stali banánovou republikou? Demisia ministra spravodlivosti a ďalších členov vedenia rezortu nestačí. To je na pád celej vlády,“ povedal šéf hnutia ANO.

Vyzval premiéra Petra Fialu, aby podal demisiu. „Začnite konečne myslieť na ČR a ukončite to trápenie. Váš čas skončil. Zachováte tak tradíciu ODS, že každá jej vláda skončila korupčným škandálom a padla. Ak neodídete, hnutie ANO vyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery tejto najhoršej vláde od vzniku ČR,“ vyhlásil Babiš.

Demisiu vlády požaduje aj hnutie SPD. „Ide o absolútne neuveriteľnú a v dejinách našej politiky neprekonanú kauzu, jednak, čo sa objemu peňazí týka, tak aj ohľadne pozadia, kde sú vidieť stopy gangsterov a mafiánov,“ povedal predseda SPD Tomio Okamura. „Kto a za koľko to celé naplánoval? U koho sú tie ďalšie bitcoiny? Otázok je mnoho,“ povedal s tým, že ak sa nevyjasnia, hnutie sa pridá k iniciovaniu hlasovania o vyslovení nedôvery vláde.

Nedôveru Fialovmu kabinetu chcú vysloviť aj Piráti, ktorí z neho vlani na jeseň odišli. Predseda poslaneckého klubu tejto strany Jakub Michálek poukázal na to, že minister financií krátko pred medializáciou kauzy predložil v snemovni návrh, ktorý by oslobodil vysoké zisky z kryptomien a akcií od dane. Podľa Michálka ide o zvláštne časové súslednosti. „To je tak strašne ťažko pochopiteľné. Nikto z verejnosti to nechápe,“ povedal s tým, že zodpovednosť by preto mal prijať aj Stanjura. Koalícia však spájanie tohto návrhu s aktuálnou kauzou odmieta.

Tri opozičné subjekty spolu majú 95 hlasov. Na to, aby sa im podarilo vysloviť vláde nedôveru, potrebujú väčšinu v snemovni, teda aspoň 101 hlasov.