Česko podpísalo zmluvu s KHNP na dostavbu elektrárne v Dukovanoch

Stalo sa tak v stredu len niekoľko hodín po tom, ako český Najvyšší správny súd (NSS) zrušil predbežné opatrenie, ktoré podpísanie zmluvy zakazovalo. Na mimoriadnej tlačovej konferencii to potvrdil český premiér Petr Fiala s tým, že zmluva bola podpísaná elektronicky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Nie je to len podpis zmluvy. Je to skutočne zásadný krok na ceste k väčšej energetickej sebestačnosti a bezpečnosti ČR. Ide o najväčší projekt v novodobej histórii ČR a jeho cieľom je zaistiť našu bezpečnosť a sebestačnosť a to nielen na krátku dobu, ale pre ďalšie generácie,“ povedal Fiala.

České domácnosti a firmy musia mať podľa neho istotu, že budú mať dostatok energie za prijateľné ceny. Považuje to za nutné na zachovanie vysokej kvality života, prosperity a konkurencieschopnosti českej ekonomiky. „To nám pomôžu zaistiť práve nové bloky v Dukovanoch, ktoré postaví spoločnosť KHNP, lebo tieto bloky budú vyrábať elektrinu za cenu pod 90 eur za megawatthodinu, čo je v medzinárodnom porovnaní veľmi priaznivá cena a ešte nižšia, akú ponúkajú projekty napríklad v Poľsku či Veľkej Británii,“ podotkol český premiér.

Okrem ceny bola podľa Fialu kľúčová aj otázka zapojenia českých firiem. Už v tejto chvíli je zaistená účasť českého priemyslu na 30 percentách výstavby, pričom postupne by sa to malo dostať až na 60 percent.

NSS v stredu uviedol, že vyhovel kasačným sťažnostiam spoločností Elektrárna Dukovany II a KHNP a zrušil napadnuté uznesenie o predbežnom opatrení. Prípad sa tak vráti Krajskému súdu v Brne, no ten musí zohľadniť právny názor vyššej súdnej inštancie. Český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček podľa stanice ČT24 rozhodnutie ocenil a uviedol, že „otvorené okno príležitosti je nutné využiť“.

Čo sa týka dostavby Dukovian vedie s Českom dialóg Európska komisia, ktorá skúma, či kórejská firma nemá nedovolenú štátnu podporu, ktorá by mohla ohroziť vnútorný trh EÚ. Podľa Vlčka však už nemôže dôjsť k tomu, že by EK vydala nejaké predbežné opatrenie, ktorým by projekt zastavila. „Prípadný rozpor je v prípadnej nedovolenej štátnej podpore a my ju tam nevidíme,“ dodal.

KNHP získala zákazku vlani v lete po tom, ako v najväčšom tendri v histórii ČR zvíťazila nad francúzskym koncernom EDF. Ten sa však voči procesu odvolal na českom Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Keď úrad odvolanie odmietol, podala EDF žalobu na Krajskom súde v Brne, ktorý začiatkom mája podpis zmluvy dočasne zablokoval.