Gröhling hovorí v súvislosti s nevyhlásením referenda o hrozbe koaličnej krízy

Domnieva sa, že predseda SNS Andrej Danko bude kritizovať prezidenta Petra Pellegriniho za to, že referendum nevypísal, aj keď to vysvetlil. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.

„Asi začína ďalšia koaličná kríza. Danko sa veľmi zastával za dané referendum a prezident ho nevypíše. Aj keď reálne vyargumentoval po právnej, legislatívnej stránke, že prečo, tak si myslím, že Danko ho začne označovať za nejakého amerického agenta,“ podotkol.

Gröhling sa vyjadril aj k apelu hlavy štátu na riešenie otázky overovania pravosti podpisov pri petíciách. Mieni, že vláda by sa tým mala zaoberať.

Prezident v stredu informoval, že referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku nie je možné vyhlásiť. V požadovanej otázke „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom?“ vidí totiž nejasnosti. Návrh na vyhlásenie referenda nie je podľa neho jednoznačný, určitý, ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný. Návrh na vyhlásenie referenda iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody.