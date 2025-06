V Nemecku prebieha najväčšia evakuácia od druhej svetovej vojny

Veľká časť centra štvrtého najväčšieho nemeckého mesta ležiaceho v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko bola uzatvorená z dôvodu zneškodnenia troch amerických bômb z druhej svetovej vojny. Viac ako 20.000 ľudí muselo opustiť svoje domovy v okruhu jedného kilometra od miesta nálezu vo štvrti Deutz, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Úrady predpokladajú, že bomby sa podarí zneškodniť v priebehu stredy. Hovorkyňa mesta pre DPA uviedla, že zatiaľ nie je možné povedať, kedy sa začne samotné zneškodňovanie, keďže evakuácia potrvá niekoľko hodín.

IMPORTANT MOBILITY INFORMATION BMTH COLOGNE/KÖLN:



This week, three WWII era undetonated bombs were discovered around the Köln-Deutz area. Tomorrow, this area will be closed off while they defuse them. Plan your route to the show accordingly.



The show itself is UNAFFECTED. pic.twitter.com/8f5Ug5wK66