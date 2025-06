Hollywoodská hviezda Angelina Jolieová slávi 50. narodeniny

Angelina Jolieová je jedna z najvýznamnejších hollywoodskych osobností súčasnosti a to viacrozmerne. K výrazným hereckým rolám sa postupne pridružilo režírovanie, filantropia, humanitárne aktivity. A tiež materstvo. Dnes (4. júna) sa držiteľka dvoch Oscarov a troch Zlatých glóbusov zaradí medzi "večne mladé" päťdesiatničky.

Herectvo jej bolo predurčené, minimálne geneticky. Angelina Jolieová Voightová sa narodila 4. júna 1975 v Los Angeles hollywoodskym hercom Jonovi Voightovi a Marcheline Bertrandovej. Čoskoro po jej príchode na svet sa rodina rozpadla. Kým otec pokračoval v úspešnej kariére, matka sa jej vzdala v prospech výchovy svojich detí - Angeliny a o dva roky staršieho Jamesa.

Súrodenci od detstva kráčali v šľapajach rodičov. Prvú vedľajšiu úlohu si Angelina zahrala v komédii Lookin' to Get Out (1982) po boku svojho otca. Ako tínedžerka navštevovala kurzy herectva v Lee Strasberg Theater Institute a vyskúšala aj modeling. Počas puberty si prešla obdobím, ktoré nazvala rebelskou fázou „punkového outsidera“ a zápasila so psychickými problémami z dôvodu šikany na škole.

Keď mala 16 rokov, definitívne sa rozhodla pre hereckú kariéru, odišla zo strednej školy a odsťahovala sa od matky. Najskôr sa objavila vo videoklipoch skladieb Lennyho Kravitza (Stand By My Woman, 1991) a Meat Loafa (Rock And Roll Dreams Come Through, 1994). Jej prvým filmom bol Kyborg 2 - Sklenený tieň (1993), v roku 1995 si zahrala hlavnú úlohu v snímkach Hackeri a Bez dôkazov a nasledujúci rok už účinkovala v štyroch filmoch.

Mladá herečka si začala budovať svoje postavenie v Hollywoode vedľajšou úlohou v televíznom filme George Wallace z roku 1997. Za stvárnenie manželky guvernéra Alabamy získala nomináciu na Zlatý glóbus a prvú cenu Emmy. O rok na to kritici ocenili jej stvárnenie postavy modelky Gie Marie Carangi vo filme Gia. Jej výkon ohodnotili Zlatým glóbusom, ako aj druhou cenou Emmy.

Nasledovalo Jolieovej účinkovanie po boku Denzela Washingtona v trilleri Zberateľ kostí (1999) a v rovnaký rok si zahrala vedľajšiu postavu sociopatky Lisy Roweovej v životopisnej dráme Narušenie. Za ňu získala najprestížnejšiu filmovú cenu Oscar a zároveň v poradí druhý Zlatý glóbus.

V novom tisícročí sa Jolieová postupne objavila v akčnom krimitrileri 60 sekúnd (2000) s Nicolasom Cageom, psychologickej dráme Siedmy hriech (2001) s Antoniom Banderasom, až nakoniec v ten istý rok stvárnila kritikmi nie chválenú, za to divácky obľúbenú postavu archeologičky a bádateľky v snímke Lara Croft – Tomb Rider. K postave akčnej hrdinky sa vrátila v pokračovaní Lara Croft - Tomb Raider: Kolíska života (2003).

V roku 2004 účinkovala dokonca v piatich snímkach, medzi nimi vo veľkofilme Olivera Stonea Alexander Veľký. Komerčne obľúbená divácka snímka Pán a pani Smithovci (2005) jej okrem nového hereckého kolegu priniesla aj budúceho manžela v osobe Brada Pitta.

Nasledovali trilery Kauza CIA (2006) v réžii Roberta De Nira a Wanted (2008) s Morganom Freemanom. Jolieová opäť stvárnila aj vážnu, kritikmi oceňovanú postavu v životopisnej dráme Výmena (2008). V snímke Clinta Eastwooda predstavuje slobodnú matku Christine, ktorej bez stopy zmizne syn. Po boku Jolieovej sa zaskvel v roli nápomocného reverenda John Malkovich. Úloha jej vyniesla opäť nominácie na Zlatý glóbus i Oscara.

Medzi ďalšie herečkine snímky patria Salt (2010), Cudzinec (2010), Vládkyňa zla (2014), Vládkyňa zla 2 (2019), Eternals (2021). Naposledy Jolieová stvárnila legendárnu sopranistku Mariu Callas v životopisnej dráme Maria (2024) a to s nomináciou na ďalší Zlatý glóbus.

Jolieová je úspešná nielen pred kamerou, ale aj za ňou. Jej režisérsky debut V krajine krvi a medu (2011) rozpráva ťažký príbeh lásky poznačený vojnou v Bosne. Nasledujúci film Nezlomný (2014) zachytáva život olympionika Louisa Zamperiniho v zajateckom tábore v Japonsku. Snímka celosvetovo zarobila 163 miliónov dolárov. Zatiaľ Posledným počinom bola vojnová dráma Without blood so Salmou Hayekovou v hlavnej úlohe.

Okrem toho je Jolieová dlhoročnou humanitárnou pracovníčkou. V rokoch 2001 až 2022 pôsobila ako veľvyslankyňa dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Za aktivity v tejto oblasti získala okrem iného humanitárnu cenu Jeana Hersholta, čiže čestného Oscara (2014).

Verejnosti neunikla herečkina radikálna prevencia rakoviny. Ako 37-ročná podstúpila dvojitú mastektómiu a o dva roky neskôr odstránenie vaječníkov a vajcovodov. Zistili jej totiž, že je nositeľkou génu BRCA1. Jolieovú v rozhodnutí ovplyvnila negatívna skúsenosť jej matky s ochorením.

Herečka bola trikrát vydatá za hercov - Jonny Lee Millera, Billyho Boba Thorntona a nakoniec bol rozvodom ukončený aj jej najmedializovanejší vzťah s Bradom Pittom.

Angelina Jolieová je matka troch vlastných a troch adoptívnych detí. Podľa Celebrity Net Worth Jolieovej čistý majetok sa odhaduje na 120 miliónov dolárov, čím sa radí medzi najlepšie platené herečky Hollywoodu.