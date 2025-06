Tieto dva druhy strukovín znižujú cholesterol a zmierňujú riziko srdcového infarktu

Konzumácia dvoch druhov strukovín môže významne znížiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Vyplýva to z výskumu, podľa ktorého každodenná konzumácia cíceru a čiernej fazule podporuje zdravie srdca a metabolizmu.

Štúdia vedcov z Illinois Institute of Technology ukázala, že konzumácia cíceru súvisí so zlepšením hladiny cholesterolu a konzumácia čiernej fazule súvisí so znížením zápalu v tele. Vedci tvrdia, že zaradenie týchto strukovín do každodennej stravy by mohlo slúžiť ako jednoduchý a cenovo dostupný spôsob zníženia rizika chronických ochorení.

Zistenia štúdie boli nedávno prezentované na výročnom stretnutí Americkej spoločnosti pre výživu v Orlande na Floride. Podľa autorov štúdie by sme mali tieto strukoviny jesť namiesto nezdravých potravín. Nezáleží pritom, či použijete konzervované, sušené alebo mrazené strukoviny.

Dvanásťtýždňová štúdia skúmala 72 ľudí s prediabetom, teda so stavom vyššej než normálnej hladiny cukru v krvi. Zistenia ukázali jasnú súvislosť medzi konzumáciou cíceru a znížením hladiny cholesterolu, zatiaľ čo konzumácia čiernej fazule bola spojená so znížením zápalu.

Spoluautorka štúdie Morganne Smith vysvetlila, že jedinci s prediabetom často trpia narušeným metabolizmom lipidov a chronickým miernym zápalom, čo sú faktory prispievajúce k rozvoju ochorení ako srdcové choroby a cukrovka 2. typu. „Naša štúdia zistila, že konzumácia strukovín pomohla významne znížiť cholesterol a zápal u ľudí s prediabetom, hoci hladiny glukózy sa nezmenili,“ uviedla Smith.

Dodala, že hoci štúdia bola zameraná na dospelých s prediabetom, strukoviny sú „skvelou možnosťou pre každého.“ Výskum sa uskutočnil v bežných životných podmienkach účastníkov. Boli náhodne rozdelení do skupín, aby po dobu 12 týždňov konzumovali buď jednu šálku čiernej fazule, cíceru alebo ryže. Krvné vzorky sa odoberali na začiatku, v polovici a na konci štúdie.

V skupine konzumujúcej cícer celkový cholesterol významne klesol z priemernej hodnoty 200,4 miligramu na deciliter na začiatku štúdie na 185,8 miligramu na deciliter po 12 týždňoch. U účastníkov konzumujúcich čiernu fazuľu klesla priemerná hladina prozápalového cytokínu interleukínu-6, čo je marker zápalu, z 2,57 pikogramu na mililiter na začiatku na 1,88 pikogramu na mililiter po 12 týždňoch.

Vedci nezaznamenali významné zmeny v markeroch metabolizmu glukózy a upozornili, že pri nákupe strukovín v konzervovanej alebo inej upravenej forme by si ľudia mali byť vedomí možných pridaných zložiek, ako je soľ alebo cukor.

„Môžete ich rozmixovať, aby zahustili polievku, pridať ich ako posýpku do šalátu alebo ich skombinovať s inými prílohami, ako je ryža alebo quinoa,“ poradila Smith. Zdôraznila, že ide o „cenovo dostupný spôsob, ako podporiť celkové zdravie a znížiť riziko chronických ochorení.“