Víťazom juhokórejských prezidentských volieb sa stal I Če-mjong

O prezidentský úrad sa uchádzalo celkovo päť kandidátov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap, Reuters a tamojších médií.

Po sčítaní 99,79 percenta hlasov mal I Če-mjong 49,39 percenta hlasov. Tesne za ním sa umiestnil Kim Mun-su so ziskom 41,19 percenta. Tretím v poradí je I Jun-sok zo stredopravej Strany reforiem (RP) s 8,33 percenta. Volebná účasť bola mimoriadne vysoká a dosiahla 79,4 percenta, píše DPA.

„Urobím všetko pre to, aby som naplnil svoje poslanie a prijal zodpovednosť, ktorá mi bola zverená, a zároveň nesklamal očakávania nášho ľudu,“ povedal I novinárom pred svojím domom.

„Pokorne prijímam voľbu ľudu. Gratulujem zvolenému kandidátovi I Če-mjongovi,“ povedal novinárom Kim Mun-su a zároveň sa poďakoval za podporu.

V súčasnosti nie je zrejmé, či zvolenie I Če-mjonga spôsobí nejakú zásadnú a okamžitú zmenu v zahraničnej politike Južnej Kórey. Kritici novozvoleného prezidenta ho v minulosti obviňovali, že sa politicky orientuje skôr smerom k Číne a Severnej Kórei a odkláňa od USA a Japonska, píše AP. I pritom opakovane označoval spojenectvo Južnej Kórey s USA za základ zahraničnej politiky krajiny.

Bývalý guvernér provincie Kjonggi a starosta mesta Songnam I Če-mjong patrí už celé roky medzi kontroverzné postavy tamojšej politickej scény. Politik, ktorý pochádza zo skromných pomerov a v detstve nelegálne pracoval v továrni, sa preslávil ostrou kritikou konzervatívneho zriadenia krajiny a výzvami na budovanie asertívnejšej Južnej Kórey v oblasti zahraničnej politiky. Podľa agentúry AP vďaka tomu vytvoril dojem, že dokáže zaviesť rozsiahle reformy a napraviť hlboko zakorenenú hospodársku nerovnosť a korupciu v krajine. Mnohí kritici ho ale skôr vnímajú ako populistu, podotkla AP.

V rámci diplomacie I prisľúbil upevniť trojstranné partnerstvo Soulu, Washingtonu a Tokia. Zároveň sa bude usilovať o zlepšenie vzťahov so Severnou Kóreou, no priznal, že bude „veľmi ťažké“ v dohľadnom čase zorganizovať summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

V januári 2024 bol na I Če-mjonga spáchaný aj atentát nožom. Útočník chcel podľa vlastných vyjadrení zabrániť politikovi stať sa prezidentom krajiny.

Hlava štátu je v Južnej Kórei volená priamo a má rozsiahle právomoci. Stojí nielen na čele vlády, ale je aj vrchným veliteľom ozbrojených síl a môže vydávať nariadenia. Na rozdiel od mnohých iných štátov však môže úrad zastávať len počas jedného päťročného funkčného obdobia.

V prípade riadnych prezidentských volieb nasleduje niekoľko mesiacov trvajúce prechodné obdobie. Pri predčasných voľbách to však neplatí a víťaz sa ujme funkcie okamžite po vyhlásení výsledkov volebnou komisiou.

Predčasné voľby sa konajú po tom, čo bol v apríli z funkcie prezidenta odvolaný konzervatívny politik Jun Sok-jol, ktorý 3. decembra 2024 nečakane vyhlásil stanné právo. V dôsledku tohto kroku bola voči nemu vznesená ústavná žaloba.