Fico: Taliansko a Slovensko by mali spolupracovať v oblasti zbrojárskej výroby

Krajiny sú v tejto súvislosti blízko k podpísaniu medzivládnej dohody o spoločnom verejnom obstarávaní. Po rokovaní s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Ríme o tom médiá informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

„Spoločné verejné obstarávanie znamená, že môžeme spoločne viaceré krajiny obstarávať, čo je mimoriadne výhodné a najmä je to lacnejšie, ako keď to robíte individuálne,“ podotkol Fico. Dodal, že Slovensko ponúka aj svoje vlastné produkty, ako sú húfnice či odmínovacie stroje.

Zároveň uviedol, že Slovensko a Taliansko sa dohodli na možnosti výstavby malých modulárnych reaktorov v Jaslovských Bohuniciach, kde sa bude využívať použité jadrové palivo. Pôjde o spoluprácu medzi štátnou spoločnosťou JAVYS a európskou súkromnou spoločnosťou NewCleo. Bude to podľa Fica znamenať obrovský prelom.

Slovensko by tiež malo záujem o to, aby nám Taliansko dovážalo zemný plyn. S Meloniovou sa premiér rozprával aj o pláne Európskej komisie RepowerEU, ktorý by znamenal zastavanie dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. Na stretnutí podľa vlastných slov otvoril otázku, čo sa stane, ak si ruský Gazprom, ktorý má podpísaný kontrakt so Slovenskom do roku 2035, uplatní základný princíp tejto zmluvy a za neodobraný plyn bude musieť Slovensko zaplatiť vyše 20 miliárd eur. „To akože nechá niekto Slovensko len tak, že robte si s tým, čo chcete, ale my vám zakážeme dovážať plyn na územie Slovenska,“ spýtal sa.

Fico tvrdí, že je naďalej veľkým zástancom dovozu ruských energií do Európy, pretože tento dovoz výrazne stabilizuje ceny. Predpokladá, že ak sa prijme RePowerEU, cena energií prudko stúpne a Európa bude ešte menej konkurencieschopná, ako bola doteraz.

Slovenský predseda vlády sa s Meloniovou zhodol, že potrebujú spolu viac hovoriť. Žiadne spory podľa neho pri ich spoločnom rokovaní na stole neboli. Tvrdí, že talianska premiérka sa na problémy týkajúce sa Ukrajiny pozerá z pozície veľkej západnej krajiny. „Rešpektuje, že sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, že máme vlastné originálne pohľady a že tieto originálne pohľady treba niekedy aj počúvať a sa nimi aj zaoberať,“ uviedol predseda vlády SR. Stretnutie považuje za úspešné. Taktiež má s Meloniovou rovnaký názor v mnohých otázkach medzinárodnej politiky.