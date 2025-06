Prieskum: Najvyššie preferencie malo v máji PS

V prieskume získalo PS 21,5 percenta. Na druhom mieste s 19 percentami sa umiestnila strana Smer-SD.

Na treťom mieste sa podľa prieskumu umiestnila strana Hlas-SD, ktorú by v máji volilo 12,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko s 8,8 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie so 7,8 percenta, hnutie Republika so 7,3 percenta a strana SaS so 7,2 percenta.

Z prieskumu vyplýva, že mimo Národnej rady SR by zostali Demokrati (4,5 percenta), Slovenská národná strana (4,2 percenta), Maďarská aliancia (3,5 percenta), Sme rodina (3 percentá), Národná koalícia (0,7 percenta), Komunistická strana Slovenska (0,2 percenta) a Zdravý rozum (0,2 percenta).

Dáta ukazujú, že medzi opýtanými bolo vyše 71 percent takých, ktorí vedeli, koho by v máji išli voliť, 13,4 percenta respondentov by k voľbám v minulom mesiaci neprišlo.

V parlamente by podľa týchto výsledkov malo najviac poslancov dnes opozičné PS, bolo by ich 39. Smer-SD by ich mal 34, Hlas-SD 21, hnutie Slovensko 16, KDH 14 a Republika so SaS po 13.

Oproti prieskumu agentúry AKO z apríla preferenčne stratilo PS aj Smer-SD. Najvýraznejšie posilnilo aktuálne mimoparlamentné hnutie Sme rodina s 1,5-percentným nárastom. Polepšili si aj kresťanskí demokrati či hnutie Republika.

Agentúra zbierala dáta telefonicky od 19. do 26. mája. Prieskum vykonala na vzorke 1000 respondentov.