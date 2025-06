V Rokycanoch majú po povodni problém s vodou i kanalizáciou

Okrem naplavenej hliny, odpadkov a poškodených mostov majú problém s vodou i kanalizáciou. Pre TASR to uviedol starosta Róbert Šoltis.

„Robíme, upratujeme, mne sa zdá, že to nemá konca. Ubytovanie sme zabezpečili v škole pre tých, ktorí mali domy neobývateľné. Títo ľudia to odmietli, išli k svojim príbuzným a časť z nich ostala a upratuje,“ povedal Šoltis s tým, že ide asi o 100 ľudí.

V obci majú tiež poškodené dva mosty, ktoré boli postavené pred rokom 1989 a neboli podľa neho skolaudované. Škodu obci preto podľa starostu nikto nepreplatí. „Voda zničila technológiu prečerpacej stanice kanalizácie z celej osady, takže je problém s kanalizáciou a odvádzaním kanalizačných vôd. Týka sa to asi 300 ľudí, ktorí tam bývajú,“ skonštatoval Šoltis a vysvetlil, že fekálie vyťahujú s vozidlom na to určeným a odvážajú ich do čistiarne odpadových vôd.

Hasiči od rána odčerpávajú vodu zo studní a čistia ich. „Ako keby to nemalo žiaden účinok, pretože toho bahna je toľko, že voda stále je špinavá, nepoužiteľná, nedá sa ňou ani umyť, nieto piť,“ skonštatoval starosta. V obci majú ľudia pri domoch poškodené oporné múry a mostíky. „Okrem iného voda odniesla aj päť alebo šesť áut,“ poznamenal Šotlis.