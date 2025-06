Danko pripustil debatu o zrušení voľby poštou zo zahraničia

Ak sa systém nezmení, bolo by lepšie tento systém hlasovania podľa neho zrušiť. Uviedol to novinárom na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente.

„Je veľmi vážne podozrenie pri hlasovaní zo zahraničia, že je porušovaná anonymita, časová súvislosť, aj súkromie tých, ktorí hlasujú. Ak sa nevyrieši ochrana a nezmení sa systém, bude lepšie to zrušiť, pretože dochádza k únikom informácií a mnohým manipuláciám,“ povedal Danko novinárom. „Musíme sa o tom rozprávať, ako zabezpečiť, ak človek v zahraničí hlasuje, aby o tom vedel len on a aby sa v momente, keď sa to dostane na Slovensko, nikto k tým informáciám nedostal skôr,“ dodal šéf národniarov.

Voliť poštou zo zahraničia v predstihu sa dá momentálne pri voľbách do NR SR a pri referende. V roku 2022 sa menila legislatíva, ktorá mala voľbu poštou zjednodušiť. V minulom volebnom období zároveň neprešiel návrh, aby sa voľba poštou zo zahraničia rozšírila aj na voľbu prezidenta SR.