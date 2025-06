Ferenčák: Energetické nápoje si deti do 16 rokov nebudú môcť kúpiť

Energetický nápoj je nealkoholický nápoj s obsahom kofeínu nad 150 miligramov na liter. Uviedol to na brífingu koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorého návrh zákona o podmienkach predaja energetických nápojov poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Zákon by mal podľa neho taktiež zabezpečiť efektívnu kontrolu a sankcie za porušenie pravidiel predaja.

Návrh zákona vychádza podľa poslanca z viacerých zdravotných, sociálnych a ekonomických dôvodov, ktoré poukazujú na potrebu prijatia tohto opatrenia. „S konzumáciou energetických nápojov sú spojené zdravotné riziká i pre dospelé osoby, avšak deti a mladiství sú zvlášť citliví na účinky týchto látok, pretože ich organizmus sa stále vyvíja,“ dodal Ferenčák.

Podpredseda opozičnej Kresťanskej únie a poslanec NR SR Richard Vašečka považuje schválenie koaličného návrhu zákona o zákaze predaja energetických nápojov deťom do 16 rokov za politické víťazstvo. „Predovšetkým ma však teší, že sme na najlepšej ceste ochrániť naše deti pred negatívnymi následkami konzumácie energetických nápojov,“ podčiarkol Vašečka.

Koaličný návrh má podľa Vašečku však viaceré chyby. Kresťanská únia v 2. čítaní v septembri preto predloží pozmeňujúce návrhy, aby sa deklarovaný cieľ zákona spoľahlivo dosiahol.