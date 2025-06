Hnutie Slovensko navrhuje znížiť vekovú hranicu pre účasť vo voľbách

Právo voliť chcú priznať osobám od 16 rokov. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec parlamentu a líder hnutia Slovensko Igor Matovič s tým, že do NR SR predložili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva s danou zmenou.

„Slovensko smeruje do bankrotu. Smeruje k tomu, že bude len nejakým skanzenom v strede Európy. (...) Ak tomu chceme zabrániť, treba mladých ľudí dostať na palubu. Preto predkladáme návrh zákona, aby v akýchkoľvek voľbách, ktoré na Slovensku budú prebiehať po prijatí tohto zákona, mali mladí ľudia od 16 rokov plnohodnotné volebné právo a aby mohli rozhodovať o svojej budúcnosti,“ skonštatoval.

Matovič mieni, že súčasná vláda má podľa neho úspech vo voľbách postavený na tom, že si „kupuje dôveru starších ľudí“. Namietal, že niektorí seniori sú ochotní predať osud svojich detí a vnúčat za „ružičku“. Nepovažuje to za fér. Volá preto po znížení vekovej hranice. Zároveň poukázal na to, že voliť od 16 rokov sa môže aj v susednom Rakúsku. „To si už pred 18 rokmi povedalo, že 16- a 17-roční mladí ľudia už majú v dnešnej dobe, v čase sociálnych sietí dostatok informácií a vedia sa naozaj zodpovedne rozhodnúť a byť plnohodnotnými občanmi,“ podotkol.

Zníženie vekovej hranice by sa podľa návrhu malo týkať parlamentných aj prezidentských volieb, volieb do europarlamentu, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do orgánov obcí, ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu i referenda.