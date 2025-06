Návrh o 17. novembri považuje opozícia za dôkaz premiérovej nechuti k demokracii

Návrh takisto podľa opozičných strán potvrdzuje neochotu vládnej moci šetriť na sebe a konsolidovať s čo najmenším dosahom na bežných ľudí. Opoziční lídri to vyjadrili v reakciách na návrh úpravy transakčnej dane, ktorý sa v Národnej rade SR dostal do druhého čítania.

„Vláda, ktorá útočí na médiá, ničí nezávislé inštitúcie a umlčiava kritikov, teraz siaha na symbol slobody a demokracie,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka. „Premiérovi je možno 17. november ukradnutý, ale pre nás je to viac než dátum. Je to pripomienka toho, že slobodu si musíme vždy znova vybojovať. Aj dnes,“ zdôraznil líder PS.

Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga chce premiér vymazať Nežnú revolúciu. „Zruší sviatok 17. novembra, aby poslal ľudí do práce a štát mal z nich peniaze,“ okomentoval návrh, ktorý považuje za „arogantné, hlúpe a diktátorské riešenie“. Verí však, že i tohtoročného 17. novembra sa na námestiach zídu ľudia, aby si pripomenuli deň a hodnoty, na ktoré podľa neho premiér úplne zabudol.

Líder kresťanských demokratov Milan Majerský pripustil, že počet štátnych sviatkov na Slovensku je nadštandardný. „To však vládu, ktorá nevie konsolidovať a šetriť na sebe, neoprávňuje rušiť voľno práve v deň štátneho sviatku, kedy si pripomíname pád komunizmu,“ upozornil.

Hnutie Slovensko je presvedčené, že nahradzovať čiastočné zrušenie transakčnej dane zrušením dňa pracovného pokoja na 17. novembra je síce iným, no opätovným trestaním ľudí. „Vládna moc sa rozhodla na Deň boja za slobodu a demokraciu nahnať ľudí do práce. Znova trestajú ľudí, berú im deň voľna a nešetria sami na sebe,“ vyhlásil poslanec hnutia Slovensko Július Jakab. Podľa jeho poslaneckého kolegu Rastislava Krátkeho tým premiér potvrdil, že nemá vzťah k slobode, k demokracii.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sa pridáva ku kritike, že zmena v prípade 17. novembra je zlou alternatívou za zlý spôsob konsolidácie. Aj ona mieni, že rozhodnutím o 17. novembri premiér dokazuje, že pohŕda demokraciou.

Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS v pondelok (2. 6.) informovali, že sa dohodli na podpore návrhu zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane. Transakčnú daň by od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Súvisiaci výpadok príjmov štátneho rozpočtu plánujú riešiť tak, že štátny sviatok 17. novembra nebude do budúcnosti dňom pracovného pokoja.