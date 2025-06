PS chce mimoriadnu schôdzu na rýchlejšie obmedzenie transakčnej dane

Avizovali to predstavitelia hnutia po tom, ako parlament v utorok posunul návrh SNS na zrušenie tejto dane pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur do druhého čítania. To by sa však malo uskutočniť až na riadnej septembrovej schôdzi NR SR a zmeny by mali platiť od októbra.

Podnikatelia by však podľa PS nemali čakať tak dlho. „Už v júli dáme koaličným poslancom možnosť ukázať, že im na životoch ľudí na Slovensku a ekonomickej situácii krajiny záleží viac, ako na ich dovolenkách. My tu budeme. Verím, že tu budú aj oni a zahlasujú za čo najrýchlejšie zrušenie tejto transakčnej dane aspoň pre časť podnikateľského sektora,“ vyhlásil podpredseda PS a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Michal Truban.

Aktuálne hlasovanie o obmedzení transakčnej dane označil za prehru premiéra Roberta Fica (Smer-SD), keďže odhalilo nekompetentnosť jeho vlády. „Ukazuje sa však aj to, že tlak opozície, podnikateľského sektora aj verejnosti má zmysel. Bez neho by koalícia nikdy neustúpila,“ zdôraznil Truban.

Člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš (PS) pripomenul, že na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu upozornila v pondelok (2. 6.) aj Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej Správe o finančnej stabilite. „V minulom roku klesli zisky firiem o 17 %. V tomto roku im vláda pridala vyššie dane a túto hlúpu daň. Bývanie zdraželo o 12 % a reálne mzdy sú na úrovni tých spred troch rokov,“ priblížil.