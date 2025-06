Opozícia naďalej chce zrušiť transakčnú daň ako celok

„Robert Fico (Smer-SD) a Ladislav Kamenický (Smer-SD) si z nás robia normálne srandu. Ich zavádzanie transakčnej dane nebolo nič iné ako pokus-omyl na piatich miliónoch občanov. Ešte pred pár dňami tvrdili, že táto daň je nezrušiteľná a že sa ľudí nedotkne. Medzitým stúpli ceny, prepúšťa sa a investori odchádzajú,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Keď vláda podľa opozície zistila, že 75 % ľudí je na Slovensku za zrušenie transakčnej dane, tak súhlasila s posunutím návrhu Andreja Danka (SNS) na oslobodenie živnostníkov a malých firiem s obratom do 100.000 eur do druhého čítania. Opozičný poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul, že vláda chce z transakčnej dane vybrať 700 miliónov eur ročne. Výpadok v dôsledku oslobodenia živnostníkov a malých firiem spod tejto dane by mohla nájsť napríklad vybratím peňazí od Slovnaftu z dane za spracovanie lacnej ruskej ropy, čím by získala 500 miliónov eur. Ďalej by to mohlo byť zrušením dvojnásobných platov ministrov, doživotnej renty premiéra či Ministerstva cestovného ruchu a športu. V prípade prepustenia polovice alebo tretiny zamestnancov vo verejnej správe by štát získal jednu až dve miliardy eur.

Danko podľa Jakaba dohodou koaličných strán nič nevyriešil, práve naopak, zrušením transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy presunul celé bremeno na obyvateľov Slovenska, ktorí budú musieť v prípade zrušenia 17. novembra ako sviatku pracovného pokoja, chodiť do práce. Zrušenie tohto sviatku avizovali koaličné strany v pondelok (2. 6.), pričom do štátneho rozpočtu by mohlo opatrenie priniesť 100 až 130 miliónov eur.

Obe opozičné strany sa zhodli na tom, že namiesto tohto sviatku by sa mohol zrušiť 1. máj. SaS navrhla aj zrušenie jedného cirkevného sviatku, a to 6. januára. Zrušenie 17. novembra ako štátneho sviatku je podľa nej kompenzačným opatrením, ktoré bolo zlým rozhodnutím zo strany vlády, keďže pre Slovensko je stále dôležitá symbolika boja za slobodu a demokraciu.