Delegácia EP navštívila ministerstvo kultúry

Cieľom návštevy bolo získať informácie o situácii v oblasti slobody médií, fungovania verejnoprávneho vysielateľa, umeleckej slobody a kultúrnych práv národnostných menšín. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská.

„Ministerstvo informovalo delegáciu o kľúčových opatreniach vrátane prebiehajúcej implementácie Európskeho aktu o slobode médií (EMFA) - návrh zákona je v legislatívnom procese, realizovanej reformy Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) - zameranej na vyššiu nezávislosť a odbornosť riadenia inštitúcie, opatrení schválených vládou na zvýšenie ochrany a bezpečnosti novinárov pri výkone ich činnosti,“ priblížil rezort.

V súvislosti so zmenu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase štátny tajomník MK Tibor Bernaťák uviedol, že „STVR je nezávislá verejnoprávna inštitúcia a nevieme o tom, že by bola nejaká diskusia zrušená. Práve naopak, tak, ako je to aj v iných štátoch Európskej únie, dúfame, že v diskusiách bude viac rozmanitosti“.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa vyjadrila aj k téme údajnej cenzúry. „Nič sme nezakázali, necenzurovali, protesty ani protestujúci nie sú nijak obmedzovaní a práva občanov sú na Slovensku garantované,“ podotkla.

MK SR podľa svojich slov víta záujem EP a návštevu europoslancov považuje za dôležitú súčasť otvorenej spolupráce v oblasti ochrany základných práv, demokracie a kultúrnej rozmanitosti. „Sloboda médií, kultúrna rozmanitosť a nezávislé verejné inštitúcie sú základom demokratickej spoločnosti. Teší nás, že sme mohli predstaviť konkrétne kroky SR smerujúce k ich posilňovaniu a otvoriť odborný dialóg so zástupcami EP,“ povedala Šimkovičová počas rokovania.

Štvorčlenná delegácia Výboru EP LIBE pricestovala do Bratislavy s cieľom posúdiť aktuálny stav demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv na Slovensku. Súčasťou delegácie sú predseda LIBE Javier Zarzalejos (EPP, Španielsko), šéfka Monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) Sophie Wilmésová (RE, Belgicko), Milan Uhrík (ESN, SR) a Daniel Freund (Zelení/EFA, Nemecko).