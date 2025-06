Aj v utorok hrozia búrky a povodne

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Varoval aj pred povodňami v okresoch Sabinov a Bardejov. Informoval o tom na svojom webe.

Výstrahy pred búrkami platia pre celý Košický kraj, a to predbežne do 16.00 h. Rovnako pre časť Prešovského a Banskobystrického kraja. Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu a krúpy.

Prvý stupeň výstrahy pred povodňami v okresoch Sabinov a Bardejov platí do utorkového obeda. „Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ upozornili meteorológovia.