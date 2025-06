Zmena v očiach dokáže odhaliť, aké presné sú vaše spomienky

Možno sa vám už stalo, že ste sa dostali do konfliktu s inou osobou, pretože ste si každý pamätali istú udalosť odlišne. “Falošné spomienky“ sú prekvapivo časté - od nesprávne zapamätaných momentov z detstva po mylnú „spomienku“, že ste zamkli dvere. Vedci však teraz objavili spôsob, ktorý by mohol pomôcť určiť, aké presné sú naše spomienky. Treba sa pritom pozerať do očí.

Už v 70. rokov minulého storočia bolo dokázané, že zrenice ľudí sa rozšíria, keď rozpoznajú niečo, čo už predtým videli. V novej štúdii sa však výskumníci z Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti rozhodli zistiť, či dilatácia zreníc môže odrážať aj to, ako jasne a presne je niečo zapamätané. Zistenia boli publikovane v odbornom časopise Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition.

Tím vedcov požiadal 28 účastníkov v Maďarsku, aby si zapamätali 80 nezvyčajných dvoj alebo trojslabičných slov, ktoré sa v Maďarčine nepoužívajú veľmi často. Slová boli účastníkom prezentované na obrazovke v určitom bode na okraji neviditeľného kruhu. Neskôr im bola zobrazená zmes starých a nových slov. Pri každom slove, ktoré rozpoznali, sa mali pokúsiť spomenúť si, kedy sa pôvodne objavilo. Počas celého experimentu bola monitorovaná veľkosť ich zreníc.

Budúcnosť odhaľovania pravdy

Analýza odhalila, že keď ľudia rozpoznali slovo, ktoré už predtým videli, ich zrenice sa rozšírili. Najdôležitejšie je, že tento efekt bol výraznejší, keď si dokázali presne spomenúť na pôvodné umiestnenie slova. „Zistenia naznačujú, že naše oči odrážajú dve úrovne pamäte – všeobecný pocit známosti a presnosť konkrétnych detailov,“ uviedol pre magazín Popular Science výskumník Ádám Albi.

Tím predpokladá, že živá spomienka si vyžaduje našu pozornosť, čím spúšťa aktivitu v oblasti mozgu nazývanej locus coeruleus–noradrenergný systém. Tento systém zároveň spôsobuje aj dilatáciu zreníc, ako zistil nedávny výskum. Experti tvrdia, že tieto zistenia by mohli mať praktické dôsledky pre klinické posudzovanie alebo dokonca pre svedectvá v súdnych sporoch.