Poľský premiér Tusk oznámil, že požiada parlament o vyslovenie dôvery vláde

Reagoval tak na víťazstvo opozičného kandidáta Karola Nawrockého v nedeľňajších prezidentských voľbách, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

V televíznom prejave Tusk povedal, že „čoskoro požiada o hlasovanie o dôvere v dolnej komore parlamentu“. Vyjadril tiež nádej, že bude môcť spolupracovať so zvoleným prezidentom Karolom Nawrockým.

V prípade, že parlament vláde dôveru nevysloví, bude musieť Tusk podať demisiu a Sejm bude mať 14 dní na navrhnutie nového kandidáta na premiéra, ktorý musí získať dôveru nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Tusk sa o dôveru parlamentu uchádzal už dvakrát, v októbri 2012 a v júni 2014, pričom v oboch prípadoch mu Sejm dôveru vyslovil. Aktuálna iniciatíva prichádza krátko po prezidentských voľbách, v ktorých neuspel kandidát vládnej Občianskej platformy Rafala Trzaskowského.

Predseda Sejmu Szymon Holownia z koaličnej strany Poľsko 2050 už skôr označil premiérov zámer za teatrálne gesto. Zároveň naznačil, že jeho strana môže pri hlasovaní o dôvere zaujať zdržanlivý postoj, keďže o zámere nebola oficiálne informovaná. Podľa Holowniu nesie Tusk čiastočnú zodpovednosť za volebný neúspech Rafala Trzaskowského.

Tusk ďalej v televíznom prejave avizoval, že ako predseda poľskej vlády „ani na chvíľu nezastaví vo svojej práci a v našom spoločnom boji za Poľsko, o akom sme snívali na prahu nezávislosti – slobodné, suverénne, bezpečné a prosperujúce“.

Premiér sa obrátil aj na tých, ktorí hlasovali za Trzaskowského. „Ideme ďalej. Viem, ako sa cítite... V demokracii sa boj nikdy nekončí,“ poznamenal. Ďalej podľa agentúry PAP uviedol, že bez ohľadu na to, ako ľudia vnímajú víťazného kandidáta, mali by uznať jeho víťazstvo a zablahoželať jeho voličom.

Prisľúbil, že plánuje s novou hlavou štátu spolupracovať všade, kde to bude potrebné a možné. Je však podľa neho pripravený aj „núdzový plán“ predpokladajúci zložitú komunikáciu.

Tusk dodal, že je ťažké vopred predpokladať, aký bude postoj nového prezidenta. Vyhlásil však, že ak by Nawrocki prejavil ochotu spolupracovať, „bolo by to pozitívne prekvapenie, na ktoré bude vláda reagovať s plnou otvorenosťou“.