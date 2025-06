Z TV Markíza odchádzajú ďalší dôležití ľudia. Televízia reagovala na výpovede

Z redakcie spravodajstva televízie Markíza odchádzajú traja pracovníci. Informovala o tom samotná televízia vo svojom stanovisku, ktoré vydala po tom, čo o svojom odchode na sociálnej sieti informovala redaktorka Gabriela Kajtárová. Podľa informácií Denníka N podal výpoveď aj vedúci vydania Juraj Pruša a ďalšia zamestnankyňa.

Gabriela Kajtárová pôsobila v TV Markíza od júna 2018 ako redaktorka Televíznych novín, kde sa zameriavala predovšetkým na politiku, ekonomiku a európske témy. Jej rozhodnutie opustiť televíziu prichádza po nedávnych ohláseniach odchodu ďalších známych tvárí, medzi ktorými boli napríklad Michal Kovačič , Viktor Vincze či Marián Lechan .

„Generálny riaditeľ Peter Gažík nám cez médiá odkázal, že kto sa nestotožňuje s hodnotami firmy, môže ísť. A tak idem. S hodnotami týchto ľudí sa totiž naozaj stotožniť neviem. Nestotožňujem sa s cúvaním v predklone, pokusmi robiť PR konkrétnej politickej strane ani s premenou silného spravodajstva na magazín banalít,“ uviedla Kajtárová na svojom profile na Instagrame.

K rozhodnutiu dospela v momente, keď v bulvári vyšiel ďalší diskreditačný článok namierený proti Viktorovi Vinczemu. Bol podľa nej pripravovaný cielene, v útrobách firmy, pre ktorú pracovala. “Pre mňa to bola posledná kvapka - profesijne, ale hlavne ľudsky. Stačilo,“ uviedla Kajtárová.

Problémy nastali po zmene vo vlastníctve skupiny CME

Zlom podľa nej prišiel keď mediálnu skupinu CME, pod ktorú patrí TV Markíza a TV Nova, prevzala spoločnosť PPF Renáty Kellnerovej. „Gabika, chceš, aby ma vyhodili?“ spomína Kajtárová telefonát s nadriadeným, ktorý už v televízii nepracuje. Aj keď nespomenula jeho meno, mohlo by ísť o bývalého riaditeľa publicistiky a spravodajstva Henricha Krejču.

„Moja slovná výmena z tlačovky sa do reportáže nikdy nedostala. Pokyn znel jasne s politikmi sa hádať nemáme a už vôbec nie to vysielať. Keď nechcú odpovedať alebo nás slovne napádajú, treba to rešpektovať a stiahnuť sa,“ opísala situáciu Kajtárová.

Poukázala na problémy v spravodajstve, ktoré si mohli všimnúť aj diváci. Politické reportáže začala televízia v scenári radiť až do 25. minúty správ, pričom kedysi boli v prvej tretine. Teraz sú Televízne noviny plné správ o lifestylových témach.

Kajtárová uviedla, že jej odchod je presne to, čo súčasné vedie chce. „Lenže mne už je jedno, čo chcú. Chcem len slobodne povedať, ako to celé bolo. Že majú celú mašinériu, právnikov a expertov na očierňovanie, peniaze a čas. Jediné, čo nemajú, sú zábrany. Nespraviť nič znamená dať im bianco šek,“ uzatvorila.

Televízia reagovala na výpovede

Vedenie televízie Markíza vo svojom stanovisku potvrdilo, že "dnes obdržalo tri výpovede pracovníkov redakcie spravodajstva, medzi nimi aj od redaktorky Gabriely Kajtárovej". Televízia uviedla, že "rozhodnutie o ich odchode rešpektuje a je pripravená ponúknuť im ukončenie spolupráce vzájomnou dohodou", pričom im "nebude klásť žiadne prekážky a umožní im korektný odchod".

Zároveň však vedenie televízie "kategoricky odmieta argumenty, ktorými pracovníci svoje výpovede odôvodňujú". Podľa stanoviska "dôvodom na odchod nemôže byť presvedčenie, že individuálne osobné názory a postoje by mali určovať štruktúru a dramaturgiu vysielania". Televízia zdôraznila, že "zodpovednosť za obsah vysielania je nedeliteľná a nesie ju výlučne manažment televízie".

Vedenie TV Markíza tiež vo vyhlásení uviedlo, že považuje za "neprijateľné, aby ktokoľvek z jej moderátorov či iných tvárí na obrazovke... zároveň vystupoval spôsobom, ktorý poškodzuje vlastného zamestnávateľa a znevažuje prácu celého tímu".

Televízia odmieta pochybnosti o nezávislosti či vyváženosti svojho spravodajstva. Dodáva, že zameranie na pestrejší a rôznorodejší obsah viedlo k nárastu trhových podielov Televíznych novín na najvyššie hodnoty za posledných päť rokov. Televízia na záver vyhlásila, že nikdy nedopustila a nedopustí, aby sa jej spravodajstvo stalo nástrojom ktorejkoľvek zo súperiacich politických strán.