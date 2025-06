Rusko po rokovaniach navrhlo čiastočné prímerie na výmenu tiel padlých vojakov

„Navrhli sme konkrétne prímerie na dva až tri dni v určitých oblastiach frontovej línie... aby velitelia mohli pozbierať telá svojich vojakov,“ povedal Medinskij.

Bezprostredne po ukončení viac ako hodinového stretnutia v paláci Čiragan obe strany potvrdili dohodu o výmene ťažko zranených vojnových zajatcov, ako aj tých, ktorí majú menej ako 25 rokov. Jej súčasťou je aj výmena pozostatkov približne 6000 zabitých vojakov.

„Dohodli sme sa na výmene všetkých ťažko zranených a ťažko chorých vojnových zajatcov. Druhou kategóriou sú mladí vojaci, ktorí majú od 18 do 25 rokov... Taktiež sme sa dohodli na vrátení 6000 tiel padlých vojakov,“ uviedol šéf ukrajinského rezortu obrany Rustem Umerov, ktorý viedol delegáciu Kyjeva.

Podľa Medinského by malo ísť o doposiaľ najväčšiu takúto výmenu a počet vojnových zajatcov by mohol dosiahnuť až 1200. Dodal, že obe strany sa zároveň dohodli na vytvorení lekárskych komisií na výmeny ťažko zranených vojakov a na zabezpečenie ich pravidelnosti.

Rusko aj Ukrajina si na rokovaniach v Istanbule podľa očakávaní tiež vymenili memorandá, ktoré načrtávajú ich predstavu mierového ukončenia prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj vyhlásil, že Kyjev ruské memorandum preskúma.

„Musíme dôkladne preskúmať ruský dokument a posúdiť jeho obsah... Uisťujeme vás, že keď tak urobíme, podelíme sa o našu odpoveď,“ uviedol Tychyj. Umerov upresnil, že Ukrajina bude mať týždeň na oboznámenie sa s dokumentom.

Medinskij potvrdil, že ruské memorandum malo dve časti. Prvá sa podľa neho týka toho, ako dosiahnuť „skutočne trvalý mier“, a v druhej Moskva naznačila celý rad spôsobov, ako dosiahnuť „skutočné prímerie“.

Hlavný ruský vyjednávač tiež potvrdil, že jeho delegácia od Ukrajiny dostala zoznam 339 mien detí, ktorých návrat Kyjev požaduje. Podľa Medinského Ukrajina otázku zadržiavaných detí využíva na vyvolanie emócii a „hrá divadlo pre Európanov“. Putinov spolupracovník uviedol, že ruská strana nedávno vrátila Ukrajine 101 detí, zatiaľ čo ukrajinská len 20.

Kyjev Moskvu obviňuje z „nezákonného deportovania (a) násilného premiestnenia“ týchto detí. Podľa agentúry Reuters Rusko tvrdí, že deti boli premiestnené s cieľom chrániť ich pred bojmi.

Ukrajinská delegácia v pondelok navrhla uskutočniť ďalšie kolo rokovaní do konca júna. „Navrhujeme ruskej strane, aby sa stretnutie uskutočnilo do konca tohto mesiaca, od 20. do 30. júna,“ vyhlásil Umerov.