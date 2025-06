Dopravcovia prerušili protest na priechode Brodské, ďalšie akcie pripravujú

PS rušenie sviatkov neodmieta, najskôr však štát musí začať šetriť sám na sebe

DNES - 13:37 Ekonomické

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko si vie predstaviť v balíku viacerých konsolidačných opatrení aj rušenie niektorých štátnych sviatkov, no mali by to byť podľa nich opatrenia až na poslednom mieste.