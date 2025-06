V Lubeníku a Revúcej odstraňujú škody po búrke

V obci Lubeník i v meste Revúca naďalej odstraňujú škody, ktoré spôsobila voda po nedeľnej (1. 6.) búrke. Silný prívalový dážď zatopil cesty či rodinné domy, v Lubeníku i miestnu základnú školu.

„Vytopilo nám základnú školu, niekoľko rodinných domov, zaplavilo miestne komunikácie i hlavnú cestu II/532,“ priblížil pre TASR starosta obce Lubeník Milan Pavko. Škody po búrke odstraňovali do neskorých nočných hodín dobrovoľníci, zamestnanci obce i dobrovoľní hasiči, v prácach pokračujú aj dnes. Vyučovanie v obecnej škole v pondelok prerušili, deti by sa do školských lavíc mali vrátiť v utorok (3. 6.).

Výdatné prívalové zrážky zasiahli v nedeľu aj okresné mesto Revúca. „Následkom búrok a výdatných zrážok došlo z vnútorných a svahových vôd k zaplaveniu mestskej časti Revúčka a bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Dnes je vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity z dôvodu vykonávania záchranných a zabezpečovacích prác a odstraňovania škôd v meste,“ informovala samospráva na sociálnej sieti.