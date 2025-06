Šimečka verí, že sa druhej delegácii EP dostane lepšieho prijatia

Líder opozičného hnutia PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka verí, že sa druhej delegácii Európskeho parlamentu (EP), ktorá v pondelok prišla na Slovensko, dostane lepšieho prijatia ako tej predošlej. Poukázal, že kontrola delegáciami zo strany Európskej únie je bežná. Šimečka tak reagoval na novinársku otázku na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Je prejavom paranoidného myslenia, keď predseda vlády hovorí o týchto ľuďoch, že sú to nájomní vrahovia, len preto, že prišli skontrolovať spôsob, akým sa čerpajú európske peniaze. Pán Šutaj Eštok hovoril, že to je teroristická či trestná výprava a pán Gašpar povedal, že to je hybridná operácia alebo hybridná hrozba. To čo sú za vyjadrenia voči našim partnerom v Európskej únii, voči európskej inštitúcii, ktorá kontroluje čerpanie európskych peňazí?“ spýtal sa Šimečka. Návštevu ďalšej delegácie, ktorá má skontrolovať stav právneho štátu na Slovensku, považuje za opodstatnenú.

Štvorčlenná delegácia Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pricestovala v pondelok do Bratislavy s cieľom posúdiť aktuálny stav demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv na Slovensku.

Delegácia sa plánuje stretnúť so zástupcami slovenskej vlády, NR SR, súdnictva, s ombudsmanom, ako aj s ďalšími príslušnými orgánmi, organizáciami a zainteresovanými stranami vrátane zástupcov médií a mimovládnych organizácií zameraných na ochranu ľudských práv, demokracie a nediskriminácie.