Európskej turistickej destinácii hrozí zánik

Navštevujú ju tisíce ľudí denne a poslúžila už aj ako miesto na natáčanie filmov. Malebná dedinka Hellesylt na západe Nórska je vďaka prírodným scenériám vyhľadávanou turistickou destináciou. Už čoskoro však môže zmiznúť z povrchu zeme.

Môže ju zasiahnuť cunami

Ako na svojom webe informuje National Geographic, Hellesyltu hrozí riziko zásahu „najväčšieho cunami v dejinách“. Prednú časť neďalekého horského masívu Åkernes totiž lemuje 70-metrová prasklina, kvôli ktorej hrozí zrútenie časti svahu.

Prasklina v Åkernese sa kvôli erózii každý rok zväčšuje o niekoľko centimetrov. Ak by sa svah zrútil, na fjorde pod ním by sa mohla vytvoriť vlna vysoká až 100 metrov. Tá by mohla zniesť z povrchu blízke školy, nemocnice a celé osídlenie Hellesyltu.

Prijali opatrenia

Hellesylt už roky robí všetko preto, aby hrozbu eliminoval. Na Åkernes sú namierené lasery, ktoré detegujú každý pohyb horského masívu. Obec tiež zaviedla do vrchu odčerpávací systém, ktorý odbremeňuje pohorie od vody.

Obec je zatiaľ stále prístupná pre turistov, hoci klimatológovia predpovedajú, že topenie ľadovcov vplyvom globálneho otepľovania môže urýchliť kolaps svahu.