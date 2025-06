Šéf nemeckej diplomacie Wadephul počíta s uvalením prísnejších sankcií na Rusko

Wadephul pre nemeckú verejnoprávnu stanicu ZDF potvrdil, že v pondelok sa v Berlíne stretne s americkým republikánskym senátorom Lindseym Grahamom, s ktorým bude diskutovať o otázke ďalších sankcií voči Moskve.

Graham spolu s demokratickým senátorom Richardom Blumenthalom vypracovali balík sankcií so silnou podporou oboch strán v Senáte, pripomína DPA. Návrh obsahuje sekundárne sankcie zamerané na tretie strany obchodujúce s Ruskom. Graham dúfa, že Senát bude o balíku hlasovať do polovice júna.

Americký prezident Donald Trump v piatok odmietol povedať, či túto iniciatívu podporuje – pravdepodobne si tak ponecháva otvorené možnosti rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, konštatuje DPA.

Wadephul tiež povedal, že Európska únia pracuje na sprísnení vlastných sankcií vrátane zníženia stropu cien ropy - to by totiž znížilo príjmy z ropy, ktorou sa Rusko financuje, povedal a dodal, že opatrenia EÚ by sa čoskoro mohli rozšíriť aj na vývoz plynu.