Vedcov prekvapilo, čo objavili v hniezde kolibríka. Toto nikdy predtým nevideli

Vedci v panamskom dažďovom pralese narazili na mláďa kolibríka druhu Phaethornis superciliosus, ktoré preukázalo jedinečný obranný mechanizmus. Len deň staré mláďa dokáže napodobňovať jedovatú húsenicu. Ide o mimoriadne vzácny prípad vtáka napodobňujúceho hmyz.

Ornitológovia Jay Falk a Scott Taylor, ktorí mláďa prvýkrát zbadali, si spočiatku neboli istí, na čo sa pozerajú. Mláďa, ktoré nebolo väčšie ako malíček, bolo pokryté hnedým páperím. Keď sa priblížili k hniezdu, začalo sa trhať a triasť hlavou – pohyby, ktoré predtým u žiadneho vtáka nepozorovali.

„Začal som posielať video ľuďom a pýtať sa ich: 'Ako čo to vyzerá?'“ povedal Taylor. „A bez výnimky odpovedali: 'Vyzerá to ako húsenica.' Bolo to veľmi vzrušujúce.“

Namiesto húsenice kolibrík

Vedci si čoskoro uvedomili, že mláďa by mohlo napodobňovať jedovatú húsenicu, ktorá pochádza z tej istej oblasti. Tento typ mimikry, teda napodobňovania iného druhu za účelom ochrany, bol prvýkrát zdokumentovaný u kolibríkov v článku, ktorý tím pod vedením Scotta Taylora, profesora ekológie a evolučnej biológie na CU Boulder, publikoval 17. marca v prestížnom časopise Ecology.

„Vieme tak málo o tom, ako sa vtáky správajú v tropických hniezdach,“ uviedol Falk, hlavný autor štúdie. „Mohlo by to byť oveľa bežnejšie, než si uvedomujeme, ak by sme trávili viac času pozorovaním a skúmaním prírodného sveta.“

Prežitie v nebezpečnom prostredí

Potvrdenie teórie prišlo na druhý deň po vyliahnutí, keď sa k mláďaťu priblížila dravá osa v čase neprítomnosti matky. Keď sa osa vznášala nad hniezdom, mláďa začalo silno trhať telom a kývať hlavou zo strany na stranu. O niekoľko sekúnd neskôr osa odletela preč, čím potvrdila účinnosť obranného správania.

Výskumníci dúfajú, že svoju teóriu v budúcnosti otestujú pomocou kontrolovaných experimentov, napríklad umiestňovaním umelých mláďat s rôznym vzhľadom a správaním do hniezd, aby zistili, ktoré sú viac náchylné na útoky predátorov. Tiež dúfajú, že povzbudia pozorovateľov vtákov a vedcov, aby zdokumentovali viac hniezd kolibríkov a pomohli tak odhaliť ďalšie skryté tajomstvá prírody.