Grendel: Novela Ústavy SR je čistým politikárčením

Iniciatíva premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vo veci novely ústavy podľa Grendela ukazuje, že celý proces bol od začiatku motivovaný snahou prekryť vnútorné problémy jeho vlády. „Keď dnes Robert Fico rozpráva, že dajme politikárčenie bokom, tak to je asi také dôveryhodné ako jeho vysvetlenia k eurofondom a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Novelu ústavy predložil v čase vlastnej vládnej krízy a s jasným odkazom opozícii, že sa máme na čo tešiť,“ skonštatoval.

Poukázal tiež na to, že kým parlament nezvolí nového kandidáta na guvernéra NBS, podľa zákona právomoci guvernéra naďalej vykonáva doterajší guvernér Kažimír. Grendel pripomína, že Kažimír bol prvostupňovým súdom odsúdený. Hnutie Slovensko to považuje za neprijateľné. „Preto navrhujeme legislatívnu zmenu, podľa ktorej by v prípade, že uplynie mandát guvernéra a nový nie je zvolený, mali jeho právomoci automaticky prejsť na viceguvernéra. Národná banka má v súčasnosti riadne vymenovaného viceguvernéra, takže inštitúcia by mohla pokračovať vo svojej činnosti bez akéhokoľvek obmedzenia,“ povedal poslanec.

Hnutie tiež odmieta premiérove tvrdenia, že na konsolidáciu sa musia poskladať všetci. Kritizuje, že koalícia odmietla všetky opozičné návrhy na zníženie výdavkov v politickej sfére. „Tvrdiť, že na konsolidáciu sa majú poskladať všetky vrstvy spoločnosti, zatiaľ čo vláda odmieta akýkoľvek úsporný návrh v politike, to je čistý cynizmus,“ poznamenal Grendel.

Opozičné hnutie Slovensko je zároveň podľa Grendela za okresanie transakčnej dane, ak ju nie je možné zrušiť ako celok.