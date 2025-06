Prezident chce navštíviť ukrajinský Kyjev len s pozitívnym odkazom

„Som pripravený vycestovať do Kyjeva vtedy, keď bude obsah našej cesty pripravený tak, že výsledok bude dojednanie, z ktorého bude benefitovať nielen Ukrajina, ale aj Slovensko,“ poznamenal Pellegrini. Dodal, že s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa stretáva často.

Prezident je podľa vlastných slov zástancom robenia zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany. Tvrdí, že čím lepšie bude mať Slovensko vzťahy s veľkými krajinami v rámci Európskej únie, tak dokáže meniť ich rozhodnutia.

„To všetko, za čo bojujeme v rámci suverénnej zahraničnej politiky, sa dá robiť aj na vysokej priateľskej a dobrej úrovni. To nemusí byť vždy súboj,“ povedal Pellegrini. Je presvedčený, že suverénna zahraničná politika sa dá robiť spôsobom, že aj západní predstavitelia budú mať SR za dobrého partnera a priateľa.

Hlava štátu sa vyjadrila aj k misii europoslancov na Slovensku, ktorí podľa neho majú právo sem prísť. „Je pravdou, že z misií na Slovensko sa stala taká zvláštna tradícia, kedy k nám hyperkriticky chodia sledovať situáciu. Nie som si istý, či majú rovnako kritické oko aj na iné krajiny, kde sa dejú takisto nie úplne najpozitívnejšie veci,“ skonštatoval prezident. Často má podľa vlastných slov aj výhrady k zloženiu delegácií. Zároveň vníma, že misie zo strany EÚ sú niekedy viac politické ako technické. „Na to si musí Európsky parlament dávať veľký pozor, aby mohol prezentovať, že je neutrálny a nezneužíva politické nálady v prospech alebo neprospech nejakej členskej krajiny,“ doplnil Pellegrini.

V súvislosti s poklesom preferencií strany Hlas-SD, ktorej bol Pellegrini predsedom, povedal, že je to logické. Očakávalo sa to podľa neho po jeho zvolení za prezidenta. Odporúča vedeniu sledovať, či tento trend pokračuje, alebo sa zastaví, a treba to analyzovať. „Strana musí spraviť všetko pre to, aby sa pokles zastavil,“ poznamenal. Ak sa Hlas začína podobať na Smer-SD a prieskumy naznačujú, že to strane škodí, tak vedenie by to podľa Pellegriniho malo počúvať a urobiť opatrenia, aby sa preferencie zastabilizovali. Zároveň neľutuje, že za svojho nástupcu na post predsedu Hlasu navrhol Matúša Šutaja Eštoka.

Prezident taktiež v relácii poukázal na to, že kultúra by mala byť jednou z oblastí, kde by mohlo dochádzať k upokojeniu situácie na Slovensku. V kultúrnej obci však cíti pnutie. „Kultúra by mohla byť prvým základným nosičom upokojenia našej spoločnosti,“ podotkol.

Pokiaľ má ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) dôveru parlamentu a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), tak dovtedy je ministerkou, tvrdí Pellegrini. Odporúča jej urobiť kroky k zmierneniu a upokojeniu situácie. Mrzí ho, že na rezorte kultúry chcú robiť dobré veci, len to dopredu zle odkomunikujú. Poukázal pritom na prevoz Donatellovej busty.