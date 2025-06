Prezident: Štát musí nájsť spôsob, ako v budúcnosti nahradiť transakčnú daň

„Áno, ja rešpektujem, že si vláda vybrala transakčnú daň. Ja som čisto pragmaticky k nej pristúpil. Mal som k nej veľké výhrady ako prezident, len som ju podpísal, keďže mi hovorili, že bez toho rozpočet nebude môcť byť schválený,“ vysvetlil s tým, že ako ekonómovi mu táto daň nedáva zmysel. Nerozumie napríklad tomu, prečo ju musí platiť firma aj vtedy, keď posiela mzdu zamestnancovi, alebo prečo ju niektoré nemocnice musia platiť a iné nie.

„Tá daň má obrovské množstvo technických nedorozumení, nezrozumiteľností. Ak ju vylepšia, nech sa páči, ja som pripravený podporiť akúkoľvek kvalitatívnu zmenu. Ale do budúcna si myslím, že štát musí nájsť nejaký iný spôsob, ktorým by nahradil túto transakčnú daň,“ zdôraznil Pellegrini. Pripomenul, že dlhodobo funguje iba v dvoch štátoch sveta. „Keby to bol dobrý nástroj, tak vám garantujem, že ho použijú aj iné vlády pri konsolidácii,“ argumentoval.

Náhrada za výpadok príjmov štátu pri zmene alebo zrušení transakčnej dane by sa podľa prezidenta dala nájsť. Ministerstvo financií predkladá premiérovi či vláde vždy sumár desiatok opatrení, z ktorých je potrebné si vybrať. Pellegrini sa domnieva, že Slovensko potrebuje komplexnejšiu reformu celej daňovej sústavy, nie iba príležitostne zvyšovať či znižovať sadzby rôznych daní. „Musíte to usadiť do kontextu toho, ako vyzerá naša ekonomika, aký máme hospodársky rast,“ priblížil.