Právnik varuje vodičov: Na túto otázku policajtom nikdy neodpovedajte

Možno sa vám už stalo, že vás na ceste zastavila policajná hliadka so slovami: “Pán vodič, viete, prečo sme vás zastavili?” Ak vám policajti položia podobnú otázku, radšej by ste sa mali vyhnúť odpovedi. Poradil to britský právnik na sociálnej sieti, podľa ktorého je to často chyták, ktorý sa vám môže vypomstiť.

Právnik, ktorý na TikToku zdieľa právne rady, sa v jednom zo svojich virálnych videí zameral na situáciu, keď vás zastaví dopravná polícia. "Existuje otázka, na ktorú by ste za milión rokov nemali odpovedať, pokiaľ neviete, z akého priestupku ste podozriví," hovorí právnik. Táto otázka nie je o tom, či ste pili alkohol, ani čo máte v kufri. Záludná môže byť otázka, či viete, čo ste urobili, keď vás policajti zastavili.

Podľa právnika môže byť prvotným impulzom odpovedať úprimne – napríklad, ak viete, že ste pred chvíľou zabudli dať smerovku alebo ste išli o niečo rýchlejšie. V každom prípade je však lepšie neodpovedať. Podľa právnika nemôžete vedieť, čo má policajt na mysli, tak mu radšej nepomáhajte s priznaním.

Odpoveďou sa zbytočne inkriminujete

Vysvetľuje, že problémom tejto klasickej úvodnej otázky pri zastavení je, že môže ísť o chyták. Otázka má vodiča zaskočiť predtým, než si uvedomí, že nie je povinný na ňu odpovedať. "Predstavte si, že to nie je chyták, ale vy bez toho, aby ste poznali priestupok, z ktorého ste obvinení, odpoviete: 'Prešiel som na červenú.' 'Prekročil som rýchlosť.' 'Jedol som kebab.' Práve ste sa priznali k priestupku (alebo viacerým), zatiaľ čo policajt možno myslel a mal dôkazy len k jednému priestupku – za predpokladu, že nejaký priestupok vôbec mal na mysli," varuje právnik.

Keď si pred policajtmi “tipnete”, prečo vás zastavili, vaša odpoveď sa v tom momente stane priznaním. Právnik zdôrazňuje, že to môže byť použité proti vám. Najlepšou radou je preto reagovať jednoducho tým, že položíte protiotázku: "Pán policajt, prosím, povedzte mi."

Keď získate túto informáciu, "ste v lepšej pozícii hovoriť, alebo nehovoriť – to je vaša voľba," dodáva právnik. Poznanie konkrétneho dôvodu zastavenia vám umožňuje rozhodnúť sa, ako ďalej postupovať, a vyhnúť sa nechcenému sebainkriminovaniu.