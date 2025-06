Witkoff: Odpoveď Hamasu na náš návrh o prímerí je úplne neakceptovateľná

„Je to úplne neakceptovateľné a ťahá nás to len naspäť,“ napísal Witkoff na sociálnej sieti X. „Hamas by mal prijať pôvodný návrh, ktorý sme predložili ako základ pre najbližšie rokovania. Tie by sa mohli začať okamžite už tento týždeň,“ pokračoval.

„Toto je jediný spôsob, ako môžeme v najbližších dňoch uzavrieť dohodu o 60-dňovom prímerí, v rámci ktorej sa polovica žijúcich rukojemníkov a polovica pozostatkov zosnulých vráti domov k svojim rodinám. V rámci nej budeme môcť na najbližších rokovaniach viesť vecné rozhovory s cieľom pokúsiť sa dosiahnuť trvalé prímerie,“ dodal.

Hamas vo svojom sobotňajšom vyhlásení informoval o tom, že na americký návrh prímeria odpovedal a vyjadril k nemu niekoľko výhrad. „Hnutie Hamas dnes predložilo mediátorom svoju odpoveď na najnovší návrh osobitného vyslanca Spojených štátov Steva Witkoffa. Súčasťou tejto dohody je okrem vrátenia pozostatkov osemnástich ľudí aj prepustenie desiatich žijúcich rukojemníkov okupačných síl výmenou za vopred dohodnutý počet palestínskych väzňov,“ informovalo hnutie.

„Cieľom nášho protinávrhu je dosiahnuť trvalé prímerie, celkové stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy a zabezpečiť prísun humanitárnej pomoci našim ľuďom,“ napísalo hnutie na sociálnej sieti Telegram.