Blanár nevidí dôvod, prečo by ho mal na jeho poste niekto nahradiť

Deklaroval, že vláda SR napĺňa suverénnu zahraničnú politiku tak, ako si to stanovila vo svojom programovom vyhlásení. Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Vladimíra Marcinková (SaS) považuje zahraničnú politiku vlády na všetky štyri svetové strany za absurdnú a pre diplomaciu netypickú. Obaja to uviedli v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Marcinková doplnila, že politiku na štyri svetové strany nikde inde nepoznajú. V tejto súvislosti sa stotožňuje so slovami prezidenta SR Petra Pellegriniho o tom, že smerovaním Slovenska má byť západ, čo označila za existenčne dôležité. Demonštrovala, že takmer 90 percent investícií prichádza zo západu s tým, že západné krajiny a ich firmy sú dôležitým prispievateľom do slovenského štátneho rozpočtu. „Oslabenie partnerstiev so západom je pre nás deštrukčné,“ zdôraznila.

Na druhej strane podľa Blanára pomáha prezident presadzovať politiku na všetky štyri svetové strany. Podotkol, že je za slová Pellegriniho v prípade jeho tohtotýždňovej správy o stave republiky rád. „Prezident nehaní Slovensko v zahraničí. Vítam slová prezidenta, pretože robíme suverénnu zahraničnú politiku. Náš záujem je konštruktívne diskutovať,“ objasnil Blanár.

V diskusii obaja reagovali aj na slová nemeckého kancelára Friedricha Merza o tom, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie. Marcinková označila jeho slová za adekvátne s odôvodnením, že Nemecko je najväčším prispievateľom do rozpočtu EÚ. Ak boli eurofondy v minulosti zneužívané, podľa Blanára by sa to malo vyšetriť. Vylúčil však, že by sa zneužívali v súčasnosti.

Čo sa týka ďalšieho balíka protiruských sankcií, Blanár sa nevedel vyjadriť, či ho Slovensko podporí. Potvrdil, že zatiaľ čakajú na jeho obsah. „Každý sankčný balík voči Rusku budeme prehodnocovať,“ ozrejmil. Poznamenal však, že je potrebné držať komunikačnú bázu aj s Ruskom. Podľa Marcinkovej akékoľvek „koketovanie“ s Ruskom nemôže Slovensku pomôcť ani mu nijako nepomáha. Vojenská diplomacia Ukrajiny je podľa nej správna. „My ako ich bezprostredný sused musíme robiť všetko pre to, aby uspela,“ apelovala.

Na otázku stretnutia slovenskej a ukrajinskej vlády vyjadril Blanár predpoklad, že by mohlo nastať na jeseň.

V relácii sa dotkli aj témy vojny v pásme Gazy. To, čo sa v nej deje, je podľa Blanára neakceptovateľné, podľa Marcinkovej má situácia v nej blízko ku genocíde.