Muž útočil na bežcov v lese

JEHO VYČÍNANIE V LESE UKONČILI OBČANIA... BRATISLAVSKÍ POLICAJTI SA UŽ POSTARAJÚ O VYVODENIE TRESTNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI Na linke 158 sme krátko pred 19.45 hod. dňa 29.05.2025 prijali naliehavé oznámenie, v zmysle ktorého malo dôjsť v Mestských lesoch Bratislava k napadnutiu dvoch bežcov. Na miesto udalosti preto urýchlene smerovali viaceré hliadky bratislavských policajtov, ktorí po príchode na miesto spozorovali už na ceste ležiaceho páchateľa, ktorého do príchodu hliadok zadržali samotní poškodení spolu s ďalším okoloidúcim svedkom udalosti. Zadržaniu páchateľa však predchádzal fyzický útok 41-ročného Mareka z Bratislavy, ktorý bez akéhokoľvek dôvodu pristúpil k dvom osobám bežiacim po tamojšej komunikácii, sotil ich do chrbta a nastriekal im do tváre slzotvorný sprej. Toto jeho konanie si navyše vyžiadalo ošetrenie jednej osoby. Policajti si následne 41-ročného Mareka prevzali, pričom vykonaním bezpečnostnej prehliadky zistili, že má pri sebe dva pracovné nože a niekoľko ďalších slzných sprejov. V tejto súvislosti bol páchateľ eskortovaný na príslušné obvodné oddelenie v treťom bratislavskom okrese, kde mu už poverený príslušník PZ vzniesol obvinenie pre prečin výtržníctva. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Touto cestou by sme chceli vyzdvihnúť počínanie si oboch poškodených a rovnako aj okoloidúceho svedka, ktorí na mieste páchateľa obmedzili, zotrvali na mieste incidentu a privolali policajnú hliadku, za čo im patrí naše poďakovanie. O zvyšok sa už postaráme my!