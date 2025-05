Majerský sa vyjadril k zmenám v ústave: Máme tri svoje podmienky

„Pred pár dňami hovorili politici z vládnej koalície, že chcú meniť ústavu a dnes už si dávajú blokačné podmienky. Tak o akej ústave hovoríme? My z opozície ústavu zmeniť nemôžeme,“ konštatoval Majerský. „Poslanci z Hlasu-SD dávajú podmienky, ktoré podľa mňa ani SNS, ani Smer nebudú ochotné splniť,“ dodal.

KDH má podľa neho dlhodobo v programe zvýšenie počtu volebných obvodov a stavia sa kriticky k rozhodnutiu bývalej vlády zabetónovať do ústavy jeden volebný obvod. „Zabetónovali ústavným zákonom, že ostáva jeden volebný obvod. To podľa mňa nebolo čestné a správne voči voličovi,“ povedal. Zmena volebného systému si však podľa neho vyžaduje dlhú odbornú diskusiu a aktuálne názory strán na to, ako konkrétne by sa mal meniť, sa diametrálne líšia.

Pripomenul, že KDH v parlamente s vlastným návrhom ústavných zmien neuspelo, je však za určitých okolností ochotné podporiť vládny návrh. „Máme tri svoje podmienky a budeme trvať na tom, aby boli presadené,“ povedal. KDH chce novelu ústavy doplniť o formuláciu výhrady vo svedomí, o jednoznačnú definíciu, že matkou je vždy žena a otcom muž a o zákaz surogátneho materstva. „A aby práva rodičov v oblasti vzdelávania a výchovy nemohli byť popreté, aby bolo rešpektované ich náboženské a filozofické presvedčenie,“ povedal Majerský.

Predpokladá, že sa pre veľké rozdiely v názoroch poslancov na obsah ústavnej zmeny definitívne hlasovanie o návrhu presunie z májovo-júnovej parlamentnej schôdze na neskôr.

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Poslanci z Hlasu-SD tiež formulovali ambíciu využiť novelu ústavy na to, aby pozmeňujúcim návrhom vypustili z ústavy vetu, podľa ktorej je Slovensko jediným volebným obvodom.

Prezident Peter Pellegrini podľa Majerského využil svoju správu o stave republiky na to, aby poukázal na viaceré témy, ktoré sú dnes na Slovensku problémom. „Niektorí komentátori to hodnotili, že na potlesky to bolo dva ku jednej pre opozíciu. Ale takéto plytké hodnotenie by bolo príliš málo,“ poznamenal predseda KDH. V správe prezidenta mu chýbal väčší dôraz na témy spravodlivosti a právneho štátu. Na druhej strane ocenil prezidentovu kritiku tzv. covidových amnestií. „Bola pomenovaná aj zahraničná politika a bolo ukázané pánom prezidentom, kde sa má orientovať vládna koalícia. A táto krajina, náš hodnotový svet, je smerom na západ,“ uzavrel Majerský.