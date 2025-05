Filmová legenda Clint Eastwood oslavuje 95. narodeniny

Eastwood je neprehliadnuteľný nielen vďaka svojej približne 190-centimetrovej výške, ale najmä pre svoj multitalent, keďže je nielen skvelý herec, ale aj úspešný producent, režisérom a hudobný skladateľom. Všetky štyri sošky Oscara napokon získal ako režisér - za filmy Million Dolar Baby a Nezmieriteľní.

Clint Eastwood sa narodil 31. mája 1930 v San Franciscu. Vyrastal v rodine robotníka a rodina sa viackrát sťahovala za prácou. V mladom veku vystriedal viacero profesií, spomedzi ktorých mala k umeniu blízko len práca klaviristu v kaviarni. Istý čas pôsobil v armáde ako inštruktor plávania.

Keď sa odsťahoval do Los Angeles, začal sa obzerať aj po filmových konkurzoch. Začínal malými úlohami v „béčkových“ filmoch či vo westernovom televíznom seriáli Rawhide z roku 1959. Už ako zrelému tridsiatnikovi mu ozajstnú hereckú príležitosť ponúkol taliansky režisér Sergio Leone. Obsadil ho do svojich westernov Pre hrsť dolárov (1964), Pre pár dolárov navyše (1965) a napokon do legendárnej snímky Dobrý, zlý a škaredý (1966).

Filmy sa stali klasikou žánru a z Eastwooda urobili filmovú hviezdu – s popularitou i pracovnou vyťaženosťou, ktoré k tomu patria. Popri vojnovej dráme Kam orly nelietajú nakrútil v roku 1968 ďalší známy western Zaveste ich vysoko. Išlo o prvú snímku, ktorú produkovala Eastwoodova spoločnosť The Malpaso Company.

Kultovými sa stali kriminálky, ktorých ústrednou postavou bol Drsný Harry, nekompromisný policajt samozrejme v Eastwoodovom podaní. Detektív Harry Callahan sa objavil v piatich filmoch – Drsný Harry (1971), Magnum Force (1973), Násilník (1976), Náhly úder (1983) a Stávka na smrť (1988). Medzitým si Eastwood zahral v kriminálke Policajný kordón (1977), či v dráme Útek z Alcatrazu (1979). Jeho drsné postavy boli často obdarené sarkastickým humorom („Všetci tu na mňa strieľajú a to mi to robí starosti.“)

V rokoch 1986 až 1988 pôsobil Eastwood aj ako starosta kalifornského mesta Carmel, v ktorom žil. Predovšetkým však čoraz častejšie sedával na režisérskej stoličke. Ako režisér debutoval filmom Zahrajte mi MISTY (1971), po ktorom nasledoval Tulák zo šírych plání (1973). Postupne sa profiloval ako režisér, ktorý reflektuje zásadné témy americkej spoločnosti. V roku 1992 nakrútil western Nezmieriteľní, v ktorom si okrem neho zahral aj Gene Hackman. Film získal Oscara ako najlepšia snímku roka, Eastwood dostal sošku za réžiu a Hackman za stvárnenie vedľajšej postavy.

V roku 1993 nakrútil s nemeckým režisérom Wolfgangom Petersenom úspešný triler S nasadením života, ktorý sa stal jedným z komerčne najúspešnejších filmov. V tom istom roku dokončil aj drámu Dokonalý svet, v ktorej popri ňom zažiaril Kevin Costner. V pôsobivej snímke Madisonské mosty si zahral s Maryl Streepovou – a film priniesol tentoraz Oscara práve jej.

Po úspešnom filme Tajomná rieka (2003) nakrútil snímku Million Dollar Baby (2004), za ktorú opäť dostal dvoch „Oscarov“. Pre tento film zložil aj hudbu a stvárnil v ňom hlavnú mužskú postavu.

Zaujímavým Eastwoodovým režisérskym počinom je dvojica filmov o dobýjaní japonského ostrova Iwo Jima počas druhej svetovej vojny - Listy z Iwo Jimy (2006) a Zástavy našich otcov (2006).

Herecky a režisérsky sa podpísal aj drámu Gran Torino (2008), v ktorej stvárnil hlavnú postavu - morózneho a zatrpknutého vojnového veterána, ktorý sa zblíži s vietnamským chlapcom.

Postavu 80-ročného šoféra pracujúceho pre mexický drogový kartel stelesnil v snímke Pašerák (2018), ktorú aj sám režíroval. Zatiaľ posledným je jeho film Porotca č. 2, ktorý dokončil vlani.

Clint Eastwood získal francúzsku cenu Rytier krásnych umení (1985), Pamätnú cenu Irvinga Thalberga (1995) za vysokú kvalitu filmovej produkcie, Čestného Cézara (1998) za celoživotnú tvorbu, alebo tiež cenu za celoživotné dielo na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Benátkach v roku 2000. Zlatú palmu za celoživotné dielo prevzal aj na MFF v Cannes v roku 2009.

V životopise Clinta Eastwooda sa vynímajú aj dve (už rozvedené) manželstvá a oficiálne otcovstvo 8 detí s piatimi rôznymi ženami.