Zomrela hviezda seriálu M.A.S.H.

Vo veku 87 rokov zomrela v piatok americká herečka Loretta Switová, ktorú okrem iného preslávila rola ráznej zdravotnej sestry, majorky Margaret Houlihanovej, v seriáli M.A.S.H. z prostredia mobilnej vojenskej nemocnice v čase vojny v Kórei, informovala v piatok agentúra AP.

Za stvárnenie tejto vojenskej zdravotnej sestry získala Switová dve ceny Emmy, pričom nominovaná bola desaťkrát. Objavila sa v 240 z 251 epizód seriálu, ktorý mal 11 sezón.

Switová a jej herecký kolega Alan Alda - v sitcome hral vojenského lekára, kapitána Hawkeyho Piercea - boli jedinými hercami, ktorí účinkovali v pilotnom diele aj vo finále tohto obľúbeného seriálu. Posledný diel sa vysielal 28. februára 1983 a prilákal rekordných takmer 106 miliónov divákov, takže 35-sekundový bozk hlavných protagonistov - Switovej a Aldu - sa označuje za najdrahší v histórii televízie, a to na základe jeho dĺžky a príjmov z reklamy za minútu.

Switová sa súčasne stala prvou členkou hereckého obsadenia sitcomu M.A.S.H., ktorá navštívila Kóreu - stalo sa tak v roku 1988, keď tam moderovala dokumentárny film Kórejská vojna - nevypovedaný príbeh. Dokument kombinoval rozhovory s americkými veteránmi a zábery z bojov a bol odvysielaný v súvislosti s 35. výročím prímeria, ktoré ukončilo boje.

Vďaka sláve, ktorú jej vyniesol seriál M.A.S.H, Switová neskôr účinkovala aj vo viacerých filmoch vrátane Freebie and the Bean (1974), Race With the Devil (1975) a BoardHeads (1998).

Úspešná bola aj ako divadelná herečka - viac ako 1000-krát napr. uviedla hru Shirley Valentine - jednu z najúspešnejších hier anglického dramatika Williho Russela o žene hľadajúcej vlastnú identitu stratenú vo všednosti každodenného života.

Okrem hereckej kariéry Switová aktívne podporovala projekty na ochranu zvierat. Venovala sa aj návrhárstvu šperkov a maľbe akvarelov.